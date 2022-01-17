В Новосибирске медведица Шилка и манул Айша борются за звание талисмана новогодней столицы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске из пяти претендентов на звание талисмана новогодней столицы в 2022 году по голосам горожан лидируют белый медвежонок Шилка и манул Айша.

Новосибирский зоопарк имени Шило предложил 5 самых популярных животных на звание талисмана новогодней столицы в 2022 году. После того как горожане выберут символ, они смогут принять участие в создании образа талисмана. Об этом 17 января рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

«Руководство зоопарка выбрало 5 любимцев, чтобы представить их для обсуждения среди горожан как талисман новогодней столицы 2022–2023 года. Сегодня мы проводим голосование по выбору победителя именно из этих животных. В дальнейшем будем отдельно на него объявлять конкурс, в котором смогут принять участие и дети, и взрослые, и студенты. Члены жюри смогут выбрать образ, который был реализован, глядя на этих животных», – объяснила Терешкова.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Директор зоопарка Андрей Шило в свою очередь объяснил, по какому принципу выбирали кандидатов. По его словам, в голосовании участвуют тигр Макс, снежный барс Саян, орангутан Бату, манул Айша и белый медвежонок Шилка, которого недавно отправили в Японию.

«Мы выбирали их по принципу самых популярных животных, самых узнаваемых и которые больше всего внимания привлекают у посетителей. Например, орангутан Бату каждый день рыбачит, можно его бананом угостить или потрогать за ниточку, манул – вообще самое знаменитое животное в Сети. На всех можно посмотреть, кроме Шилки – она стала такой культовой фигурой, которую мы отправили в Японию. Благодаря ей у нас тёплые отношения с японцами, она смогла объединить два народа и однозначно достойна быть номинированной на талисман новогодней столицы», – отметил Андрей Шило.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Он также рассказал, что сегодня в зоопарке на звание талисмана уже намечено два победителя. Это медвежонок Шилка и манул Айша.

Возможно, оба животных смогут стать новогодними символами. По словам Анны Терешковой, не исключено, что будут выбраны два талисмана. Вице-мэр рассказала, что горожане уже интересуются, можно ли будет выбрать животных не из зоопарка, но которые также являются знаковыми для Новосибирска. Например, белочек.

«Поэтому мы сейчас пока выбираем один символ, но, возможно, границы будут расширены и мы сделаем второй талисман», – заявила Терешкова.

Видео Сиб.фм

Напомним, ранее в Новосибирск привезли символ новогодней столицы России – хрустальную снежинку.