В Новосибирске начали судить экс-топ-менеджера физматшколы из-за ДТП с гибелью ребёнка

Фото из группы «Академгородок сегодня Новосибирск»

В Советском суде начался процесс над бывшим заместителем директора по развитию физматшколы при НГУ Дмитрием Кожемякиным, который минувшим летом насмерть сбил 5-летнего мальчика.

Дело о резонансном ДТП со смертельным исходом начали рассматривать в суде Советского района Новосибирска. Трагедия произошла 8 июля на пешеходном переходе на улице Терешковой. Кожемякин за рулём Audi Q7 выполнял поворот с проспекта Лаврентьева и сбил на зебре 5-летнего ребёнка. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Первое заседание по делу в Советском суде должно было состояться 20 декабря, но тогда процесс был перенесён в связи с болезнью подсудимого. 17 января заседание состоялось, на нём государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение.

Впоследствии, если суд признает Кожемякина виновным, ему грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в суд поступило дело о трагическом ДТП со смертью 16-летней девушки в Кочковском районе.