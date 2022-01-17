Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске начали судить экс-топ-менеджера физматшколы из-за ДТП с гибелью ребёнка

Фото В Новосибирске начали судить экс-топ-менеджера физматшколы из-за ДТП с гибелью ребёнка
Фото В Новосибирске начали судить экс-топ-менеджера физматшколы из-за ДТП с гибелью ребёнка

Фото из группы «Академгородок сегодня Новосибирск»

В Советском суде начался процесс над бывшим заместителем директора по развитию физматшколы при НГУ Дмитрием Кожемякиным, который минувшим летом насмерть сбил 5-летнего мальчика.

Дело о резонансном ДТП со смертельным исходом начали рассматривать в суде Советского района Новосибирска. Трагедия произошла 8 июля на пешеходном переходе на улице Терешковой. Кожемякин за рулём Audi Q7 выполнял поворот с проспекта Лаврентьева и сбил на зебре 5-летнего ребёнка. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Первое заседание по делу в Советском суде должно было состояться 20 декабря, но тогда процесс был перенесён в связи с болезнью подсудимого. 17 января заседание состоялось, на нём государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение.

Впоследствии, если суд признает Кожемякина виновным, ему грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в суд поступило дело о трагическом ДТП со смертью 16-летней девушки в Кочковском районе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18181
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
11344
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
10381
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10014
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
9324
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
8451
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6344
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов