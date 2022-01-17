В Новосибирске неизвестные толпой избили парня за отказ дать позвонить

Фото из личного архива потерпевшего; с сайта pixabay.com; Алексей Ш./2ГИС, Катя Арманд/2ГИС, с сайта pixabay.com, фотография от 2/ГИС

Недалеко от остановки " Кафе Лада" в Дзержинском районе Новосибирска неизвестные напали на прохожего и бросили его лежать возле подъезда.

Воскресным днём 16 января в районе дома №262 по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе Новосибирска трое мужчин напали на 36-летнего прохожего. Неизвестные наносили парню удар за ударом до тех пор, пока случайный свидетель драки не стал пугать агрессоров полицией. Преступники сбежали, бросив свою жертву истекать кровью возле подъезда. Обозреватель Сиб.фм узнала подробности беспощадной расправы у самого пострадавшего. Из-за чего начался конфликт и почему очевидцы спокойно наблюдали за дракой — в материале криминального журналиста Сиб.фм.

"Слышь, дай позвонить, гнида"

Около 14:24 электромонтажник Виталий (имя изменено по просьбе героя — прим. ред.) вышел с работы в магазин за сигаретами — парень хорошо запомнил время, потому что отпросился у напарника ровно на 10 минут. Подходил срок сдачи объекта, но, как это часто бывает в строительной сфере, несделанного было больше, чем сделанного — поэтому бригада, где работает Виктор, решила выйти поработать в выходной день. И чтоб не потерять в деньгах и обойтись без штрафа, было решено трудиться без обеда — дескать, если уж работать без выходных, то делать это с максимальной вовлечённостью.

"Я прям поклялся, что сбегаю туда-обратно, а влип вот в какие приключения, — грустно ухмыляется Виталя. — На работу я так и не вернулся. Вышел за сигаретами на 10 минут, а пропал с концами. И начальнику как теперь объяснить, что меня, здорового кабана, какие-то ***** [люди, не являющиеся коренными сибиряками] забили?".

Когда Виталий проходил мимо остановки "Лада", к нему подошёл мужчина в спортивном трико. С наглой улыбкой он сначала попросил сигарету, электромонтажник спокойно объяснил про работу, время и отсутствие курева у всей бригады. После этого парень попытался продолжить путь к магазину.

Возле остановки "Кафе Лада" неизвестный сначала спросил у Виталия сигарету, а потом — телефон. Фото Алексей Ш./2ГИС

"На ломанном русском, еле выговаривая слова, он стал кивать на мой телефон, кстати, не из дешёвых, и было понятно, что примерную цену телефону он понял, — объяснил Виталий. — Сказал что-то: "Слышь, дай позвонить, гнида". Причём маты он выговаривал прекрасно. В ответ я ему таким же борзым тоном сказал: "Да иди ты ***** [очень далеко], дурак ********** [нерусский]".

Собеседник Виталия явно не понравился тон, с каким электромонтажник отказал ему в телефонном звонке. Поэтому он пригласил его пройти за остановку во двор, как раз в районе дома №262 по улице Бориса Богаткова — для серьёзного разговора.

"Он, конечно, здоровенький и накаченный, видно, что мимо спортзала не проходит, но так и я не маленький, кого мне бояться? Но и драться я не собирался, хоть он меня и разозлил — вообще я считаю, что все конфликты надо уметь решать словесно, а кулаки расчехляют только идиоты, которые не в состоянии убить конфликтную ситуацию словами. Но, как выяснилось позже, возможности поговорить у меня не было — на меня сразу накинулись, причём втроём".

Почему очевидцы проходили мимо

Неизвестный молча повёл Виталия во дворы, где возле подъезда дома №262 курили двое крепких парней. Пострадавший отметил, что сразу понял, что перед ним стоят приятели его оппонента, потому что все они были внешне похожи на лиц цыганской национальности.

"Тогда-то я и осознал, что мне ****** [будет худо], я бы никак не вывез их втроём, да никто бы не вывез, — объясняет пострадавший. — Но бежать было глупо, да и просто позорно. Я попытался поговорить, но на диалог никто из них не был настроен".

Во дворе дома №262 Виталия ожидали приятели его оппонента. Фото Катя Арманд/2ГИС

Как только Виталий с первым мужчиной дошли до подъезда, неизвестный сразу пояснил приятелем, дескать: "Этот ******* [плохой человек] послал меня ***** [далеко] и назвал ****** [нерусским]".

После этих слов друзья оппонента повалили Виталия на землю и принялись пинать его по ногам и животу. Пострадавший пытался встать, но каждая попытка его подняться заканчивалась тем, что неизвестные яростно с дикой злостью и раздражением снова бросали его на снег.



"Понимаешь, это был день, двор, где всё происходило, выходит на остановку, поэтому мимо проходили люди, я хоть и не звал на помощь, но понять, что помощь мне необходима было невозможно, — рассказывает Виталий. — Боковым зрением я видел, что несколько человек исподтишка даже снимают моё избиение на видео. Какая-то бабушка начала кричать: "Да что вы творите, изверги", могу не дословно, конечно, передать, но смысл был такой. После этих слов за меня попытался вступиться какой-то мужчина, с другой стороны подбежала женщина...".

Но когда прохожие предпринимали попытки вступиться за Виталия, неизвестный, с которым у электромонтажника, собственно, и начался конфликт, отвлекался от драки и громко кричал людям: "Этот козлина пытался украсть у меня телефон, мы его прям за руку поймали". Была и другая версия, о том, что: "Мы поймали барыгу, застали его, когда он закладки под вот этими самыми окнами кидал".

"Но очень скоро они поняли, что люди-то уходят-приходят, а на объяснение про того же наркоторговца уйдёт много времени, которое можно было потратить на то, чтоб мутузить меня, — продолжает Виталий. — Поэтому они начали постоянно кричать: "**** [самка собаки], отдай телефон". И этих объяснений оказалось достаточным для того, чтоб сибиряки оправдали в своей голове картинку, когда на их глазах втроём колотят одного".

Неизвестные объясняли прохожим, что Виталий украл у них телефон, и люди просто проходили мимо. Фото с сайта pixabay.com

Виталий затрудняется объяснить, сколько точно времени неизвестные продолжали его избивать.

"Мне то кажется, что всё происходило очень долго, просто целую вечность, — рассуждает Виталий. — А через пять минут я думаю о том, что они били меня всего-то несколько минут. Кажется, мозги они мне хорошенько отбили".

Закончилось всё только когда один из наблюдателей не выдержал и стал кричать, что он сейчас позвонит в полицию. Неизвестные бросились в рассыпную, оставив Виталия истекать кровью возле подъезда.

Почему пострадавший отказался от помощи полиции

Когда Виталий наконец-то остался один, он долго не мог подняться — у него кружилась голова и отнимались ноги.

"Они пытались отобрать у меня сотовый, но я крепко сжал его в руках и не отдавал, — объясняет Виталий. — Да, скорей всего, если бы я им спокойно отдал свои вещи, меня бы, возможно, даже бить не стали. Либо же ударили так, "для порядку". Забыл сразу сказать, что они когда кричали про "отдай мой телефон", в это же время пытались отобрать мой мобильник. Но я его крепко держал, в какой-то момент хватку я ослабил, тогда я сам швырнул телефон в стену дома, он разлетелся по запчастям. Один из них, самый худощавый и кучерявый, подошёл к телефону, глянул, но мобильник в таком виде был ему уже неинтересен. Наверное, где-то в это же время у меня ещё выпали из кармана деньги, там было немного, около двух тысяч. Я не видел, чтобы они вытаскивали их у меня из кармана, но после драки ни в кармане, ни на земле денег не было. Надеюсь, что я всё-таки их потерял — не хочется, чтобы эти личности на мои честно заработанные (а я обычный работяга, деньги мне достаются честным физическим трудом) купили себе пиво или сигарет. Или, прям злоба берёт, когда представляю, что они за мой счёт пойдут и купят своей женщине цветы, а моя жена осталась и без цветов, и без сигарет".

Виталий решил разбить телефон, чтоб он не достался обидчикам. Мобильный парень сразу же отдал в ремонт, но удастся ли его починить пока неизвестно. Фото с сайта pixabay.com

Виталий собрал запчасти и вставил в телефон аккумулятор, но включить сотовый у него не получилось. Парень сначала побрёл к остановке, а потом понял, что у него нет даже мелочи на проезд.

"Я стал просить прохожих дать мне телефон, позвонить жене, — рассказывает Виталий. — Но все шарахались от меня, будто зомби увидели. И я прекрасно понимаю людей! Весь помятый, в порванных шмотках, куртка в крови... Помесь бича, зека и наркомана — вот как я выглядел. Я хорошо знаю город, поэтому легко рассчитал путь до дома — живу в Заельцовском районе, от "Лады" это мне пришлось бы идти часа полтора. До Октябрьского отдела полиции идти минут двадцать, вот я и пошёл туда".

Чтоб связаться с женой Виталий пошёл пешком до Октябрьского отдела полиции №6 на улице Журавлёва. Фотография от 2/ГИС

В отделе полиции Виталий рассказал, что неудачно упал — парень считает, что сотрудники ему не поверили, но лишних вопросов задавать не стали (скорей всего, потому что Виталий пришёл в специализированный отдел, занимающийся экономическими преступлениями — прим. ред.). Зато дали телефон позвонить жене.

"Больше всего я переживал, что жена не возьмёт трубку, — объясняет Виталий. — Она у меня сейчас сама лечится у невролога. Из-за антибиотиков постоянно спит, и спит так, что ракета во дворе дома приземлится — не услышит. Тем более у неё была тяжёлая неделя, она и так не вывозит, поэтому мне и будить её не хотелось, я прям с неохоткой звонил, проклиная себя за свой язык и вообще за всё на свете, было стыдно и жалко будить её. Но у меня выхода просто не было другого. Ещё я понимаю, что седых волос на голове ей добавил, когда просто сказал, что нахожусь в отделе полиции, приезжай за мной, пожалуйста. Но что именно случилось при сотрудниках я объяснить ей не мог, вдруг бы заставили заявление писать. А врать пошёл-упал-очнулся — телефон сломан, мне не хотелось. Я стараюсь вообще не врать жене, это главное правило нашей семьи. Если начудил — то так и скажи. Но не ври главное".

Парень объяснил, что писать заявление на избивших его парней ему не позволяют жизненные принципы. В произошедшем Виталий в том числе видит и свой вклад — он понимает, что нельзя грубить и посылать других людей, даже если эти люди переходят какие-то личные границы. Плюс ко всему электромонтажнику стыдно из-за того, что он "не вывез" драку, пусть даже силы были неравными.

Виталий не хочет писать заявление на обидчиков потому что считает, что тюрьма может перечеркнуть жизнь парней, у которых ещё есть шанс исправиться. Фото с сайта pixabay.com

"Приедет мой кентишка, и мы лучше поищем этих ребят, сами разберемся, без вмешательства извне, — рассуждает он. — Нет, бить мы их точно не будем — ещё раз повторюсь, что считаю, что мужик должен решать проблемы словесно, силовой метод — это не решение конфликтной ситуации. Когда человек "расчехляет" кулаки, он тем самым показывает свою слабость и несостоятельность. Я хочу просто поговорить с этими ребятами, объяснить, что так делать не надо. И что втроём на одного — это просто некрасиво. Напиши я сейчас заявление, могу всю жизнь ребятам испортить. А если тюрьма? Наши тюрьмы не исправляют людей, а только жизни калечат. Думаю, что у этих ребят всё-таки есть шанс, ну зарвались они просто, почувствовали себя хозяевами жизни. Молодо-зелено, даже если я их не найду, думаю, рано или поздно кто-нибудь им объяснит, что руки распускать не надо. А окажутся они, не дай Бог никому, в тюрьме — вся жизнь пойдёт насмарку, и шанса у них уже не будет".

Обращаться в больницу Виталий не стал потому, что медики обязательно передали бы всю информацию в полицию. Из видимых повреждений у Виталий синяки и ссадины (фото синяков и порванных вещей имеются в распоряжении редакции — прим. ред.), мужчина рассудил, что если к понедельнику головная боль не пройдёт, он обратится к неврологу в частную клинику.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, или у вас имеется видеозапись самой драки — свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по тел. 8 (953) 775 22 29. Можно анонимно.

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