В Армении похоронили погибшего на ринге боксёра из Новосибирска Ареста Саакяна

Фото предоставлено Светланой

Родственники проводили в последний путь новосибирского боксёра Ареста Саакяна, который провёл 11 дней в коме после нокаута.

В Армении похоронили новосибирского боксёра 26-летнего Ареста Саакяна, который умер 7 января, пробыв 11 дней в тяжёлой коме. Спортсмен попал в больницу после нокаута во время поединка с 26-летним Игорем Семерниным на турнире «Короли нокаута» в Тольятти. Сразу после поединка Саакян перенёс сложнейшую операцию, после чего впал в кому на 11 дней. Он умер, не приходя в сознание.

"Похороны прошли по всем традициям армянского народа, — рассказала журналисту Сиб.фм сестра Ареста Светлана. — Достойно проводили брата в последний путь. Больше 500 человек пришло попрощаться с ним. Я здесь нахожусь третий день, и все дни домой приходят люди".

Собеседница уточнила, что боксёра сопровождал кортеж из машин, украшенных траурными венками с надписью "Арест".

"Абсолютно все венки были из живых цветов", — заметила Светлана.

Напомним, ранее журналист Сиб.фм поговорила с родными и первым тренером Саакяна и узнала, кого могут наказать за смерть боксёра и почему спортсмены часто сами идут на риск, скрывая проблемы со здоровьем и подделывая медицинские справки.