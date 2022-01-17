В Новосибирске от коронавируса умерла 28-летняя женщина

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё 16 пациентов, среди них – 28-летняя девушка.

В Новосибирской области заболели коронавирусом ещё 230 человек на утро 17 января. Всего на территории региона зарегистрировано 99 112 случаев COVID-19, среди которых 11 334 – у детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Если суточная заболеваемость от коронавируса идёт на спад, то смертность до сих пор остаётся на высоком уровне. За сутки смерть от COVID-19 подтвердили ещё у 16 пациентов. Среди них пять мужчин в возрасте 61 года, 68 лет, 69 лет, 71 года и 84 лет, а также одиннадцать женщин в возрасте 28 лет, 49 лет, 58 лет, 59 лет, 62 лет, 64 лет, 67 лет, 68 лет, 71 года, 81 года и 85 лет. Всего в регионе умерли 4 452 человека.

По данным оперативного штаба, в регионе переболели и полностью поправились от коронавируса 70 131 пациент, из которых 316 – за минувшие сутки.

В инфекционных стационарах находятся 2 483 пациента, из них 22 – дети. Это люди с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом.

Среди госпитализированных в отделениях реанимации находятся 279 человек в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключён 31 пациент.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 3 418 593.

Число обращений с симптомами ОРВИ за сутки в медучреждения: 1 148.

Напомним, что в Сибири начали выявлять новый штамм коронавируса «омикрон». По последним данным, его выявили сразу в двух регионах – до Новосибирской области он пока не дошёл.