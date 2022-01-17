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В Новосибирске утром 17 января образовались 8-балльные пробки

Фото В Новосибирске утром 17 января образовались 8-балльные пробки
Фото В Новосибирске утром 17 января образовались 8-балльные пробки

Фото: скриншоты 2ГИС, коллаж Сиб.фм

Утром 17 января сервис 2ГИС зафиксировал в Новосибирске пробки в 8 баллов.

Движение на дорогах Новосибирска утром в понедельник, 17 января, затруднено. По данным сервиса 2ГИС, пробки составляют 8 баллов.

На правобережье окрашенных зелёным проездов практически нет. Особенно плотные заторы традиционно в районе станции метро «Речной вокзал».

«А что происходит?», «Видимо, сегодня все завелись», «А что, у большинства машины разморозились? Что вас так много?» — пишут автомобилисты, оказавшиеся в пробке на Большевистской и поблизости.

На левом берегу проехать сложнее всего в районе площади Труда. Большинство участков вокруг окрашены в багровый.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

дороги
пробки
авто
Новосибирск
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