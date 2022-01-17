В Новосибирске утром 17 января образовались 8-балльные пробки

Фото: скриншоты 2ГИС, коллаж Сиб.фм

Утром 17 января сервис 2ГИС зафиксировал в Новосибирске пробки в 8 баллов.

Движение на дорогах Новосибирска утром в понедельник, 17 января, затруднено. По данным сервиса 2ГИС, пробки составляют 8 баллов.

На правобережье окрашенных зелёным проездов практически нет. Особенно плотные заторы традиционно в районе станции метро «Речной вокзал».

«А что происходит?», «Видимо, сегодня все завелись», «А что, у большинства машины разморозились? Что вас так много?» — пишут автомобилисты, оказавшиеся в пробке на Большевистской и поблизости.

На левом берегу проехать сложнее всего в районе площади Труда. Большинство участков вокруг окрашены в багровый.