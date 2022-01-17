В Новосибирске водитель Toyota сбил несовершеннолетнюю на Лескова

Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области

Водитель Toyota Succeed утром 17 января сбил несовершеннолетнюю девушку у женской консультации на Лескова в Новосибирске, пострадавшую госпитализировали, сообщили в ГИБДД.

Утром 17 января (в 08:36) водитель 1951 года рождения на автомобиле Toyota Succeed сбил 17-летнюю девушку на улице Лескова. ДТП произошло у дома № 250а, где находится роддом № 2.

По данным ГИБДД, мужчина ехал со стороны улицы Грибоедова по направлению к Каменноостровской, несовершеннолетняя пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. С предварительным диагнозом «ушибы» её доставили в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, днём ранее водитель Mitsubishi Galant сбил отца с десятилетней дочерью на регулируемом пешеходном переходе.