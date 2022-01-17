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В Новосибирске закрыли главный каток из-за потепления до +3 градусов

Фото В Новосибирске закрыли главный каток из-за потепления до +3 градусов
Фото В Новосибирске закрыли главный каток из-за потепления до +3 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главный каток Новосибирска откроют позже обычного из-за оттепели 17 января.

В понедельник, 17 января, в Новосибирске на два часа отложили начало работы главного катка у НОВАТа. В МАУ «Стадион» это объяснили резким потеплением до +3 градусов.

Сегодня посетителей пустят на каток не в 15:00, а с 17:00. Специалисты муниципального учреждения объяснили, что из-за резкого потепления на заливку катка в Новосибирске потребуется больше времени.

Однако закроется каток как обычно – в 22:00. Выдача коньков работает до 21:00.

Напомним, что рядом с главным катком работают тёплые раздевалки, камеры хранения, а также пункт проката коньков. Так, для взрослых прокат стоит 156 рублей в час, для детей и пенсионеров – 83 рубля в час. Посетителям со своими конькам вход бесплатный.

Отметим, что в Новосибирск действительно неожиданно пришла оттепель до +3 градусов с дождём. За сутки дневная температура поднялась больше чем на 10 градусов. Однако уже к вечеру сегодняшнего дня синоптики обещают похолодание, которое задержится в городе минимум на неделю. Температура будет держаться в районе -15...-24 градусов, будет ветрено, облачно и малоснежно.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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