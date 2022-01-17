В Новосибирской области на 70 % чаще стали делать ПЦР-тесты на коронавирус

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В Новосибирской области продолжает снижаться количество новых случаев COVID-19, однако ситуация в регионе остаётся напряжённой и сложной.

В Новосибирской области количество проводимых тестов на коронавирус увеличилось на 70 %. Однако ситуация по заболеваемости остаётся на прежнем уровне. О показателях тестирования на оперативном совещании 17 января сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Так, за минувшую неделю в регионе сделали на 57 тысяч тестов на COVID-19 больше, чем неделей ранее – было более 33 тысяч тестов. Таким образом, тестирование на коронавирус увеличилось практически на 70 %. Также Александр Щербатов доложил, что количество новых случаев заболевания постепенно снижается.

«Несмотря на то что у нас продолжается еженедельное снижение числа заболевших, ситуация по заболеваемости напряжённая и сложная. Она у нас в принципе застыла на высоких уровнях. Было зарегистрировано 1 690 случаев – это меньше предшествующей недели на 8 процентов», – сообщил руководитель Роспотребнадзора.

Отметим, что в Новосибирской области за прошедшие сутки заболели коронавирусом 230 человек. Несмотря на снижение заболевших, на высоком уровне остаётся смертность – оперштаб подтвердил смерть ещё 16 человек с COVID-19, среди которых была 28-летняя женщина.