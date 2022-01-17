В Новосибирской области откроют 33 купели на Крещение

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

На Крещение в Новосибирской области организуют 33 купели. Об этом 17 января сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Окунуться в прорубь на Крещение на территории Новосибирской области можно будет в одной из 33 купелей, сообщили 17 января в региональном управлении МЧС.

«На территории области запланировано к открытию 33 купели, из них четыре — в Новосибирске», — уточнил на заседании в правительстве в понедельник начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что специалисты ведомства продолжают проверять воду в организованных для купания местах. 27 прорубей уже исследованы, нарушений не обнаружено.

Напомним, Сиб.фм ранее называл адреса, по которым купели появятся в Новосибирске. Найти их можно в материале по ссылке. Чтобы окунуться в прорубь, QR-код предъявлять не потребуется.