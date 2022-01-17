В Новосибирской области усилен режим работы ковидных call-центров

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Губернатором Андреем Травниковым было проведено оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. Доклад о мерах по противодействию коронавирусной инфекции для главы региона был подготовлен министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым и руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александром Щербатовым.

Ранее губернатор поручил усилить мощности call-центров в сфере здравоохранения.

Андрей Травников отметил, что начало первой рабочей недели было особенно напряжённым для первичного звена и службы скорой помощи. На данный момент ситуация стабилизировалась. В службах 112 и 124 – основных call-центрах сферы здравоохранения – работали минимум по сто операторов. 17 января в 9:00 в call-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников. По данным министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сегодня в 9:00 в call-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников, среднее время ожидания дозвона составило 5 секунд.

Учреждения здравоохранения области функционируют в режиме повышенной готовности. На минувшей неделе служба скорой помощи осуществила 16 222 выезда. Также продолжается массовая вакцинация от COVID-19 – всего для Новосибирской области поступило 1 млн 972 тыс. 985 доз комплектов вакцины. На утро 17 января первым компонентом привиты 1 млн 414 тыс. 452 человека, курс вакцинации закончен у 1 млн 342 тыс. 171 жителя региона. За первую рабочую неделю 2022 года ежедневно вакцинацию проходят около десяти тысяч человек: первым компонентом – в среднем 6,5 тыс. человек в день. Общее количество проведённых тестирований составляет 3 млн 416 тысяч.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 230 случаев заболевания коронавирусом, 43 пациента госпитализированы с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4 135 коек, свободными содержатся 1 650 коек.

Андрей Травников потребовал от руководителей медицинского ведомства быть готовыми к приходу новой волны коронавируса.

Для справки: в 2020 году на базе «Службы 112» была создана многоканальная горячая линия для граждан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Линия интегрирована с единым для всей территории Российской Федерации номером 122.

При высокой нагрузке на горячую линию по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, для работы привлекались студенты вузов Новосибирской области.

Для своевременного приёма звонков по номеру единой регистратуры региона 124 в 2021 году была проведена модернизация телефонной линии, в качестве первой линии внедрён в работу робот «Николай», осуществляющий приём вызовов на дом и запись на приём к врачу в случаях, когда гражданин обращается к врачу по месту регистрации, указанному в Медицинской информационной системе Новосибирской области. Робот «Николай» обслуживает около 20 % звонков.

Для жителей региона также создана возможность для самостоятельной записи на приём и вызова врача на дом через портал государственных и муниципальных услуг.