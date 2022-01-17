В России выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России зарегистрировали 30 726 новых случаев COVID-19, сообщил 17 января федеральный оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Коронавирус в России за последние сутки подтвердился ещё у 30 726 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщил 17 января федеральный оперативный штаб.

Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 10 834 260, пишет sova.info. Справиться с инфекцией смогли почти 10 миллионов заболевших.



По последним данным, под наблюдением медиков остаются 939 тысяч россиян.

Напомним, что в Новосибирской области выявили 230 новых случаев заражения. Меньше заболевших в последний раз регистрировали 10 января, когда оперштаб сообщал о 225 пациентах.