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В России выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса

Фото В России выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса
Фото В России выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России зарегистрировали 30 726 новых случаев COVID-19, сообщил 17 января федеральный оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Коронавирус в России за последние сутки подтвердился ещё у 30 726 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщил 17 января федеральный оперативный штаб.

Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 10 834 260, пишет sova.info. Справиться с инфекцией смогли почти 10 миллионов заболевших.

По последним данным, под наблюдением медиков остаются 939 тысяч россиян.

Напомним, что в Новосибирской области выявили 230 новых случаев заражения. Меньше заболевших в последний раз регистрировали 10 января, когда оперштаб сообщал о 225 пациентах.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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коронавирус
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