Зачем рисовать кресты на дверях в ночь на Крещение-2022 – значение древней традиции

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Рисовать кресты над дверью своего жилища, окнами и даже печной заслонкой накануне Крещения, чтобы оградиться от нечистой силы, – одна из противоречивых традиций, не соответствующая уставу церкви. Главное, что должен сделать православный на Крещение – набрать освящённой воды в храме. Окропить ею свой дом – благочестивая традиция.

«Крещенская вода имеет свойство освящать всё вокруг себя. Не нужно дополнительно рисовать свечой кресты на окнах или косяках дверей – это народная традиция, которая не находит соответствий в уставе Церкви.

Она возникла из-за поверья, что в Крещенский сочельник якобы происходит разгул нечистой силы.

Зачастую у людей отношение к православным праздникам магическое: они не ходят в храм, не причащаются, не исповедуются, не живут христианской жизнью, но при этом тщательно соблюдают все обряды, о которых им довелось услышать», – пишет протоиерей Николай Марковский на сайте «Православная жизнь».

Традиция рисовать на Крещение (а чаще – в Сочельник) на дверных косяках и на самих дверных полотнах небольшие крестики некоторые связывают с подобной традицией Великого четверга. Едва заметные крестики опаливали пламенем свечи, огонь которой в этот день считался священным. Сперва крестики выжигали, затем стали делать небольшое копчение. Сейчас крестики рисуют карандашом или мелом. Считать ли такую традицию благочестивой – мнения расходятся. Зато нет сомнений относительно главной традиции на Крещение Господне.

«Благочестивая традиция – по приходе из храма окропить крещенской водой своё жилище. Фермеры окропляют скот. Ничего плохого в такой традиции нет», – считает протоиерей Николай Марковский.

Воду, которую освящают накануне праздника, 18 января, верующие часто называют Богоявленской. Вода, освящённая 19 января, получила название Крещенская. Обе воды называют Великой агиасмой, что в переводе с греческого означает «святыня». В больших храмах в крупных городах обычно воду можно набирать весь день 18 и 19 января.

В отличие от обряда раздачи святой воды купания в проруби на крещение РПЦ не считает обязательными.

«Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов.

Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество»,

– считает иерей Борис Левитан, ключарь собора св. Александра Невского в Новосибирске.

Напомним, 19 января 2022 года в Новосибирске будут работать четыре официальные крещенские купели.