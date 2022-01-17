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Звезда TikTok Андрюша переехал в Новосибирск и снимает ролики на сотни тысяч просмотров

Фото Звезда TikTok Андрюша переехал в Новосибирск и снимает ролики на сотни тысяч просмотров
Фото Звезда TikTok Андрюша переехал в Новосибирск и снимает ролики на сотни тысяч просмотров

Фото instagram.com

Блогер Андрей Ива переехал из Москвы в Новосибирск — теперь он снимает TikTok про жизнь в столице Сибири.

Популярный блогер и TikTok звезда Андрей Ива, известный как Андрюша переехал из Москвы в Новосибирск.

"Я родился в Новосибирске, 15 лет тут не жил, но сейчас пришлось вернуться", — рассказал блогер журналисту Сиб.фм.

У блогера больше 29 тысяч подписчиков в instagram и 267 тысячи в TikTok. Андрюша известен по сериалу сплетники — это короткие видеоролилики, на которых он беседует со своей собакой Арчи. Также у Андрея есть несколько собственных песен и клипов. А закадровый голос Андрея Ивы является одним из самых популярных голосов, которые используют блогеры для озвучки своих роликов в TikTok. Сейчас на канале блогера уже можно увидеть ролики, снятые в Новосибирске.

Напомним, недавно блогер из Новосибирска Андрей Ширгин, известный как HiMan, решил устроить собственную «Игру в кальмара» по мотивам нашумевшего южнокорейского сериала и провёл несколько аналогичных испытаний. Первым стала игра «Красный свет — зелёный свет», напоминающая «Тише едешь — дальше будешь» из первой серии хита Netflix.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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