Как правильно пить святую воду на Крещение: советы для исцеления от всех болезней

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Праздник Крещение состоится уже в среду, 19 января. Верующие начнут активно набирать святую воду, которая поможет отчистить дух и тело. Священник Арсений Семёнов рассказал о том, как правильно пить святую воду и в чем секрет её силы.

Русская православная церковь празднует Крещение Господне 19 января. Одна из главных традиций в этот день — великое освящение воды, которую потом люди уносят домой, чтобы пить для очищения духа и тела.

Напомним, что этот христианский праздник был установлен в честь событий евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.

Вода становится святой только после молитв священника и троекратного опускания в воду креста. Первый раз освящённую крещенскую воду разливают прихожанам после утренней литургии 18 января, второй раз – в ночь на 19 января.

Люди верят, что вода обладает целебными свойствами, которые действуют еще долго после Крещения. Священники рекомендует пить воду небольшими порциями, причем крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой.

Воду освящают с помощью молитвы два раза в год — 18 января сразу после утренней литургии и в Крещение, 19 января.

Святую воду лучше всего пить утром на голодный желудок примерно чайную ложечку, после подъёма, перед завтраком.

«Крещенскую и богоявленскую можно пить только натощак, а воду, освященную на молебне — в любое время», — пояснил священник Арсений Семенов.

Стоит отметить, что даже небольшая часть освящённой крещенской воды способна распространить свои чудодейственные особенности на большие объёмы. Поэтому священнослужители просят не набирать святую воду в церкви канистрами, достаточно и 1 литра.

Кипятить святую воду или использовать для приготовления пищи строго запрещено. Также нужно уважительно относиться к святой воде. Если передумали пить – можно окропить ей комнаты и углы дома, считается, что этот ритуал избавит жилище от нечести.

В домашних условиях святая вода может еще целый год, при этом её не обязательно ставить в холодильник.

Помимо этого, важно знать, что в крещенскую ночь вода из обычного крана не имеет благодатные свойства.

«С водой, которая течет из центрального водопровода, ничего не происходит. Не святой же водой вы моете посуду, стираете и смываете ее в канализацию. Это народное поверье, сложившееся исторически. Повторюсь: святой вода становится после обрядовых действий, совершаемых епископом или священником при сошествии божественной благодати», — говорит священнослужитель.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что священники объяснили целебные свойства святой воды и «секрет» её долгого хранения. Когда нужно набирать воду в церкви, можно ли освятить в домашних условиях, а также будут ли морозы 19 января и кому нельзя нырять в прорубь.