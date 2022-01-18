Кому нельзя делать прививку от COVID-19 даже при обязательной вакцинации с января 2022 года: новый приказ Минздрава

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Изменён список противопоказаний к вакцинации от коронавируса приказом Минздрава РФ от 13 января 2022 года. В число причин медотвода для прививки большинством российских вакцин вернули беременность. Обновлённый перечень противопоказаний отличается для разных видов вакцин.

Минздрав РФ периодически изменяет перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Очередные изменения внесены приказом от 13 января 2022 года.

Неизменными остались главные противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; тяжёлые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов Цельсия, гиперемия или отёк в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины (в случае многокомпонентных вакцин). Такие противопоказания являются бессрочными.

К временным противопоказаниям по-прежнему относятся инфекционные и вирусные заболевания (в том числе ЖКТ), хронические заболевания в период обострения. Пока состояние человека не нормализуется.

Онкология, злокачественные образования являются медотводом при вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями почти для всех вакцин: «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения). Таким образом, для беременных доступна лишь одна вакцина – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Новый порядок оформления справки о медотводе от прививки против COVID-19 заработает в России с 1 февраля 2022 года. Справки о медотводе будут оформляться через портал «Госуслуги». Для справки о медотводе будет сформирован QR-код, содержащий персональную информацию о владельце справки, причинах и сроках медотвода, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что по результатам теста на антитела к коронавирусу QR-коды переболевшего сайт «Госуслуги» всё ещё не выдаёт.