Минздрав внёс беременность в перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

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Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Появился официальный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Приказ был опубликован на интернет-портале правовой информации, его подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сказано в документе.

Так, в перечне противопоказания разделены на три основные группы: бессрочные противопоказания, временные и иные.

Бессрочный медотвод даёт гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергию на него или тяжёлые поствакцинальные осложнения после прошлой прививки. К ним относятся: тяжёлые аллергические реакции, анафилактический шок, судорожный синдром, высокая температура выше 40 градусов, отёк в месте инъекции и гиперемия.

Временные противопоказания устанавливаются на определённый срок до наступления ремиссии. Во-первых, это острые инфекционные заболевания, которые протекают в средней или тяжёлой степени тяжести, неинфекционные заболевания, а также период обострения имеющихся хронических заболеваний. Спустя 2-4 недели после выздоровления или при наступлении ремиссии можно делать прививку от коронавируса.

Во-вторых, к временным противопоказаниям относятся острые респираторные вирусные заболевания и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. В этом случае вакцинироваться можно после «нормализации температуры тела», сказано в документе.

Последняя группа – иные противопоказания. При злокачественных образованиях нельзя прививаться «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком». Также в перечень попала беременность и период грудного вскармливания – нельзя вакцинироваться всеми препаратами, кроме «Спутника V». В эту категорию попали несовершеннолетние – кроме вакцинации «Спутником М» (для пациентов старше 12 лет). Кроме того, людям старше 60 лет нельзя прививаться «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутником М», «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной-Н».

Полный текст документа публикуем ниже.

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