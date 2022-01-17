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общество

Учёный Седых дал прогноз заболеваемости COVID-19 в Новосибирске из-за «омикрона»

Фото Учёный Седых дал прогноз заболеваемости COVID-19 в Новосибирске из-за «омикрона»
Фото Учёный Седых дал прогноз заболеваемости COVID-19 в Новосибирске из-за «омикрона»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский вирусолог Сергей Седых считает, что «омикрон»-штамм спровоцирует рост заболеваемости COVID-19.

Вирусолог Сергей Седых дал прогноз на ситуацию с коронавирусом в Новосибирской области из-за распространения «омикрон»-штамма. Несмотря на спад заболеваемости, он уверен в скором росте новых случаев COVID-19. Об этом учёный рассказал BFM-Новосибирск.

По словам Сергея Седых, из-за высокой заразности «омикрон»-штамма в скором времени следует ожидает прироста новых заболевших. Учёный отмечает, что новая разновидность вируса уже могла прийти в регион, осталось дождаться, когда его «появление зарегистрирует Роспотребнадзор».

Учёный отметил, что к концу января среди жителей региона могут начаться массовые проявления симптомов ОРВИ, который характерны «омикрону».

«Не всегда даже похожие на тот ковид, который был раньше. Без потери обоняния, у кого-то сыпь, у кого-то кашель, у кого-то головная боль. Переносится «омикрон»-штамм в основном очень легко. Но заражающая способность потрясающая – заболевают все контактировавшие», – заявил эксперт.

Отметим, что ранее Сергей Нетёсов также назвал главные симптомы штамма «омикрон».

Напомним, что в Новосибирской области на 70% увеличилось количество сделанных ПЦР-тестов на коронавирус. Однако региональный Роспотребнадзор считает, что ситуация остаётся сложной и напряжённой.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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