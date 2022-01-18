Крещение-2022 в Новосибирске: адреса купелей, график раздачи святой воды и традиции празднования

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Всё, что нужно знать про Крещение в 2022 году – в материале журналистов Сиб.фм.

19 января православные будут отмечать в России древний христианский праздник Крещения Господнего, который символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Традиции Крещения

Крещение с греческого дословно переводится как «погружение в воду».

Одна из основных традиций христианского праздника – освящение воды. При этом принято считать, что целебные свойства в этот день может приобрести даже вода из-под крана. Освящение воды начинается в храмах 18 января и продолжается на протяжении двух дней.

В день перед Крещением целый день православным необходимо соблюдать строгий пост. Считается, что сесть за стол можно только после того, как в небе появится первая звезда. Вечер перед Крещением называется Крещенский сочельник. Перед ужином традиция велит сначала выпить освященной воды, а затем уже приступать к трапезе: рацион на православном столе в этот вечер должен состоять только из постных блюд – вареных зерен пшеницы с сухофруктами и мёдом, кутьи, вареников с капустой.

В Крещение запрещено стирать, убираться в доме, конфликтовать, обижаться на людей, брать и давать деньги в долг, хвалить кого-либо или ругать, выносить вещи из дома или отдавать их.

В праздник советуют находиться в кругу семьи, с появлением первой звезды выйти на улицу и попросить исполнения желания у Иисуса, держать в голове позитивные мысли и простить своих обидчиков, искупаться.

Купели в Новосибирске: где и когда купаться

19 января православные несмотря на отрицательные температуры на улице традиционно окунаются в ледяную прорубь, хотя церковь позволяет в этот день даже просто помыться или принять душ.

В 2022 году в Новосибирской области оборудовано 33 официальных купели, 4 из которых расположены на территории города.

Самая ближняя к центру Новосибирска купель размещена на реке Обь под Димитровским мостом у аквапарка «Аквамир», расположенного по адресу улица Яринская, 8. Эта купель единственная будет работать 19 января до 21:00, остальные – до полуночи.

Ещё одна купель расположена чуть дальше, вниз по течению Оби, подъехать к ней можно через Затон: ближайший к ней дом – № 97 по улице Заобской.

На правом берегу купель расположена в районе жилмассива Европейский берег и Бугринского моста. Чтобы не ошибиться в пути, в навигатор можно забить адрес: улица Владимира Заровного, 42.

Наконец самая отдалённая купель для жителей центра окажется в Советском районе, зато до неё будет проще всего добраться жителям Академгородка и ОбьГЭСа. Прорубь будет оборудована рядом с парком культуры и отдыха «У моря Обского» на пляже «Бумеранг».

Qr-коды для купания в ледяных купелях в 2022 году не требуются.

Кому можно купаться, а кому нет

Некоторым верующим в Крещение лучше всего воздержаться от ритуального омовения.

По словам медиков, купание в ледяной проруби в первую очередь противопоказано людям, страдающим серьёзными хроническими заболеваниями, а также имеющим признаки заражения ОРВИ. Ещё одна категория верующих, которой стоит воздержаться от омовения, — любители выпить горячительного перед решительным поступком. В этом случае, уверяют врачи, алкоголь обязательно сработает во вред нежели на пользу. Не стоит лезть в ледяную прорубь людям в возрасте за 60 без предварительной подготовки. Пожилым православным путь к купели открыт, если они не один год практикуют моржевание, добавили специалисты.

При этом профессор Николай Малышев заявил, что заразиться коронавирусом на крещенских купаниях гораздо сложнее, чем, например, в автобусе. Однако забывать о мерах профилактики не стоит: необходимо соблюдать социальную дистанцию в палатках для переодевания и в очереди к проруби.

Святая вода

Приобщиться к празднику Крещения можно более безопасным способом. В частности, получив порцию святой воды. Набирать её можно уже после утренней службы в храмах 18 января.

В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска раздача святой воды после праздничного богослужения производится два дня подряд. В сам праздник Крещения 19 января воду можно набрать с 07:00 до 19:00.

В соборе Александра Невского святую воду, обладающую целебными свойствами, можно набрать в ночь на 19 января.

Святую воду верующие хранят весь год до следующего праздника. Она, согласно поверьям, обладает целебными свойствами: многие пьют ее на голодный желудок в надежде поправить здоровье, некоторые окропляют святой водой жильё, автотранспорт и т.д.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели подсчитали, что в крещенских купаниях примут участие до 20 тысяч жителей региона.