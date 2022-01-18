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В Новосибирской области до 20 тысяч человек окунутся в прорубь на Крещение

Фото В Новосибирской области до 20 тысяч человек окунутся в прорубь на Крещение
Фото В Новосибирской области до 20 тысяч человек окунутся в прорубь на Крещение

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Спасатели в Новосибирской области ожидают на купелях на Крещение до 20 тысяч человек, сообщил 18 января начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.

В 2022 году на территории Новосибирской области на Крещение откроют 33 купели. Это больше, чем годом ранее, когда их насчитывалось 24, но меньше, чем в доковидный период, уточнил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

Вместе с тем он отметил, что на этот раз все проруби допущены к проведению мероприятий, несмотря на потепление. Ранее случалось, что из-за недостаточной толщины и неподходящей структуры льда некоторые иордани приходилось закрывать.

Спасатели ожидают, что в крещенских купаниях в ближайшие два дня примут участие до 20 тысяч новосибирцев, и предупреждают, что у иорданей придётся соблюдать противоэпидемические меры. У купелей будет обеспечено разграничение потоков, уточнил Орлов.

«Все желающие принять участие в мероприятиях должны быть внутренне готовы к этому», — подчеркнул он на пресс-конференции в ТACС.

Говоря о том, почему число купелей в этом году, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, увеличили, Орлов пояснил, что резкое уменьшение спровоцировало бы рост числа несанкционированных прорубей.

Напомним, днём ранее Сиб.фм публиковал полный список купелей на территории Новосибирской области с адресами и часами работы.

Журналист сайта в преддверии Крещения поговорил со священником и выяснил, в каком случае ритуал с погружением в прорубь действительно будет иметь смысл.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Крещение
Новосибирская область
МЧС
крещенские купания
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