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Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022
Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В 2022 году на Крещение в Новосибирской области откроют 33 купели. В региональном управлении МЧС перечислили их адреса и указали часы работы в едином списке.

Утром в понедельник, 17 января, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что на Крещение в регионе откроют 33 купели, четыре из которых будут находиться на территории Новосибирска.

Теперь в ведомстве опубликовали полный список санкционированных прорубей с адресами и часами работы. Сиб.фм публикует его ниже.

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 2

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 3

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 4

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 5

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 6

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 7

Фото Новосибирское МЧС опубликовало список 33 купелей на Крещение-2022 8

Напомним, что в РПЦ верующих попросили отказаться от крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19, поскольку большое скопление людей может способствовать распространению инфекции.

Новосибирский иерей Борис Левитан заявил, что погружение в прорубь на Крещение, при условии, что человек не понимает смысла праздника и не ходил на службу в храм, является не более чем актом суеверия.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Крещение
Новосибирская область
МЧС
Новосибирск
купели
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