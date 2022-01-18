Крещенские купания в Новосибирске 2022 – прямая трансляция

Сиб.фм
В Новосибирске православные верующие празднуют Крещение Господне.
В Новосибирске проходят крещенские купания. Окунуться в ледяную прорубь можно на одной из 4 специальных площадок. Сиб.фм ведет прямую трансляцию крещенских купаний.
Жители Новосибирска искупаются в проруби во вторник, 18 января, в честь православного праздника Крещение Господне.
Традиционно верующие трижды окунутся в ледяную воду, чтобы смыть свои грехи в святой воде. Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году на крещенские купания можно попасть без справок и ковид-сертификатов. Посмотреть, как проходят крещенские купания в Новосибирске, можно на этой странице.
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