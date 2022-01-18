Можно ли заразиться «омикроном» при высоких антителах: вирусологи назвали пациентов из группы риска

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Вирусологи не сходятся во мнении, какой уровень антител способен защитить от нового штамма коронавируса «омикрон». Российские специалисты называют цифры от 300 до 500 BAU/мл. Зарубежные эксперты склоняются к тому, что сильный иммунитет к COVID-19 даёт сочетание разных типов антител: выработанных организмом после штамма «дельта» плюс антитела от вакцинации.

О том, что «омикрон»-штамм коронавируса сможет обойти защиту вакцин от COVID-19, вирусологи заговорили сразу после его появления. Учёные обнаружили, что из-за 32 новых мутаций S-белок «омикрона» способен «приклеиваться» к клетке в 2,4 раза лучше, чем S-белок, обнаруженный в вирусе начала пандемии.

Специалисты пытаются выяснить, какой уровень антител в крови способен защитить человека от «омикрона». Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Москве 24», что для защиты от нового штамма «омикрон» нужно как минимум 300 BAU/мл.

Большинство учёных считают, что люди, перенёсшие COVID-19, по-прежнему имеют некоторую защиту от серьёзных последствий заболевания, но иммунитет значительно ослабевает через шесть месяцев. Исследование, проведённое Медицинским университетом Инсбрука (Австрия), показало, что если выздоровевшие после «дельты» будут получать вакцину, они становятся «супериммунными» против инфекции. В то же время пациенты, переболевшие «дельтой» и невакцинированные, не получали никакой защиты от «омикрона».

Ранее показатель 500 BAU/мл «идеальным» для защиты от COVID-19 назвал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Мы выяснили, что 300 антител защищают от «дельты» полностью. Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – рассказал в интервью «Известиям» директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.



«50, 60, даже 100 BAU/мл – это ни на что вы можете не рассчитывать. Антитела есть, но их слишком мало»,

– предупреждает иммунолог Николай Крючков.

Напомним, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в видеолекции представил даже шкалу защиты от коронавируса в зависимости от уровня антител. Но все эти цифры были названы до открытия «омикрона».