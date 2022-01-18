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Новосибирск стал вторым городом по суровости крещенских морозов

Фото Новосибирск стал вторым городом по суровости крещенских морозов
Фото Новосибирск стал вторым городом по суровости крещенских морозов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Столица Сибири заняла второе место в рейтинге суровости крещенских морозов.

Новосибирск стал вторым среди городов России с самыми холодными крещенскими морозами. Отставание сибирской столицы от лидера рейтинга Омска составило две десятые градуса. Об этом стало известно от аналитиков сервиса «Яндекс.Погода».

Из результатов исследования следует: за последнее десятилетие температура в Новосибирске в Крещение, 19 января, -16,7 градуса. В Омске это значение равно – 16,9 градусам.

Тройку лидеров закрывает Красноярск: там средняя температура в Крещение остановилась на -16,4 градуса.

Следующие строчки рейтинга получили города Урала. Столичные города страны — Москва и Санкт-Петербург — оказались на 11 и 12 местах.

Самое тёплое Крещение у жителей Ростова-на-Дону: там среднее значение составляет -2,4 градуса.

Как пояснили аналитики, такие позиции в рейтинге Новосибирску и Омску обеспечило географическое расположение городов. Рекордные температуры зафиксировали в 2020-м: шкала градусов показывала до -33,9.

В «Яндексе» отметили, что в 2022 году новосибирцы могут готовиться к умеренной температуре 19 января: до -12 градусов днём и -14 в ночное время.

«С учётом силы ветра и влажности такая температура будет ощущаться примерно как −16° днём и −19° ночью», — дополнил Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды».

Напомним, ранее Сиб.фм разместил карту, которая поможет в поиске купелей тем, кто хочет окунуться в ледяную воду.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Крещение
Новосибирская область
крещенские купания
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