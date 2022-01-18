Новосибирский Минздрав рекомендовал жителям старше 65 лет первоочерёдную ревакцинацию от COVID-19

В министерстве здравоохранения Новосибирской области определили порядок ревакцинации жителей от коронавируса. В число тех, кто должен пройти её в первую очередь, включили людей старшего возраста.

При проведении ревакцинации от COVID-19 в Новосибирской области особое внимание будут уделять категориям жителей, относящихся к приоритету первого уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идёт об учителях, врачах и социальных работниках, имеющих повышенные риски заразиться инфекцией, а также о людях старшего возраста, для которых она представляет особую опасность.

По словам замминистра здравоохранения области Елены Аксёновой, прививаться от коронавируса, в том числе повторно, необходимо.

«С учётом новостей из других стран и ряда регионов Российской Федерации, конечно, нужно быть готовыми к подъёму заболеваемости», — отметила она.

Ежедневно в регионе прививают от 10 до 12 тысяч человек (первым и вторым компонентом в общей сложности), но система здравоохранения позволяет вакцинировать до 20 тысяч жителей, подытожила замглавы Минздрава.