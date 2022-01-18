Новосибирский Минздрав рекомендовал жителям старше 65 лет первоочерёдную ревакцинацию от COVID-19

Фото Густаво Зырянова
В министерстве здравоохранения Новосибирской области определили порядок ревакцинации жителей от коронавируса. В число тех, кто должен пройти её в первую очередь, включили людей старшего возраста.
При проведении ревакцинации от COVID-19 в Новосибирской области особое внимание будут уделять категориям жителей, относящихся к приоритету первого уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идёт об учителях, врачах и социальных работниках, имеющих повышенные риски заразиться инфекцией, а также о людях старшего возраста, для которых она представляет особую опасность.
По словам замминистра здравоохранения области Елены Аксёновой, прививаться от коронавируса, в том числе повторно, необходимо.
«С учётом новостей из других стран и ряда регионов Российской Федерации, конечно, нужно быть готовыми к подъёму заболеваемости», — отметила она.
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