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Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой под Новосибирском

Фото Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой под Новосибирском
Фото Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой под Новосибирском

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Утром 16 января на трассе под Новосибирском водитель Subaru Forester на скорости насмерть сбил 58-летнюю пенсионерку.

В социальных сетях появилось видео смертельного ДТП на трассе в Новосибирской области, в котором погибла пожилая женщина. Запись с видеорегистратора была опубликована в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 16 января около 8:00 в Чановском районе. 42-летний водитель из Томска ехал за рулём Subaru Forester по трассе Чаны – Венгерово – Кыштовка. На 30 километре автодороги он сбил пожилую женщину 1963 года рождения. Известно, что она переходила дорогу рядом с пешеходным переходов. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

На кадрах можно увидеть, что водитель едет на высокой скорости по неосвещённой трассе. В последний момент пассажирка автомобиля замечает перехода и кричит: «Человек, Лёша!».

В комментариях под публикацией пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что трагедия произошла из-за неосвещённой дороги. Другие винят в произошедшем водителя, который не снизил скорость перед пешеходным переходом.

Напомним, ранее в Новосибирской области на трассе Nissan столкнулся с фурой: пострадали женщина и её несовершеннолетняя дочь. У матери зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытую ЧМТ, у девочки – ушиб бедра.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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