Поздравления с Крещением 2022: красивые открытки с добрыми пожеланиями православным

Фото: pixabay.com, yandex.ru
Уже завтра, 19 января, верующие начнут праздновать великий праздник Крещения. Согласно традиции, люди начнут набирать святую воду и купаться в проруби. В честь священного дня, мы подобрали красивые открытки с тёплыми и добрыми пожеланиями православным, которые можно скачать и отправить в любой социальной сети или мессенджере.
Пусть вас ангел светлый бережет,
Прикрывает от невзгод крылом.
С неба благодать сойдет,
Освящает воду и ваш дом.
Поздравляем вас с Крещением от души,
Пожелаем счастья и добра.
Мира, радости, здоровья и любви,
Чтоб дорога светлою была.
Январская вода пусть очистит наши души,
Согреет любовью среди январской стужи.
Овеет надеждой, осветит ярким светом,
Разрешит сомнения, поможет советом.
Поздравляю с Крещением,
Везения большого,
Душевного спасения
И счастья неземного.
Пусть счастье накроет теплом, добротою,
Здоровье и радость пусть будут с тобою,
Душа пусть получит в сей день очищение,
В прекрасное это Господне Крещение!
Я поздравляю с праздником, с Крещением,
Пусть благодать с небес сойдет на вас,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Чтоб быть счастливым каждый день и час.
Пусть оживут забытые желания,
С мечтою в сердце так чудесно жить,
Пусть сбудутся надежды, ожидания,
Желаю радоваться, верить и любить.
С Крещением Господним! В праздник этот
Озарено Божественным все светом,
Мороз трескучий пусть не испугает,
Он тело, душу, сердце очищает!
Пусть крещенские морозы
Злятся за окном,
Пусть приходит тихий праздник
В этот день в Ваш дом,
Пусть приносит в Ваши души
Мир и благодать,
Пусть мудрее, чище, лучше
Он поможет стать!
Поздравляем вас с Крещением!
Пусть морозы не пугают.
В небесах святым знамением
Звезды прорубь освящают.
Пожелаем доброй жизни,
Праведным путем идти.
Все грехи пускай исчезнут
В полночь от святой воды.
Пусть в январский праздник Господнего Крещения будет безоблачным Ваше небо, ярким солнце, пусть в дом приходят только благие вести, а в воздухе ощущается еле уловимый запах такой далекой, но желанной весны.
В этот волшебный, трогательный праздник хочу пожелать душевного спокойствия, светлой радости, крепкого здоровья. Чтобы крылья надежды всегда были за спиной и раскрывались в нужные моменты. Храни вас Господь!
Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!
В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником — Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью — святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.
От всей души поздравляем вас с Крещением Христовым! Благодаря этому светлому православному празднику у каждого из нас появляется удивительная возможность обратить свое лицо к светлому лику нашего Господа, покаяться, исповедаться и получить его благословение и напутствие. Желаем вам счастья и радости. Мир дому вашему!
Крещение — душевный праздник, в нем нет места для горестных мыслей и печали. Сегодня волшебные свойства воды помогут избавиться от тяжелого груза грехов и мир откроется в новом свете — ярком и радостном, полном надежд и возможностей. Желаю всегда находить время для добрых дел, и ты обязательно будешь вознагражден отличным настроением!
Сегодня, когда на улице лютует январская стужа, от всего православного сердца, с особой радостью поздравляю вас с Крещением Господним. Пусть крещенские морозы, принесут здоровье, а святая вода смоет прегрешения с вашей души.
Господне Крещение — удивительный праздник! Ведь всем известно, что в ночь на 19 января вся вода на Земле становится волшебной, приобретает великую исцеления, а некоторые утверждают, что и исполнения желаний. Поздравляя тебя с этим светлым праздником, желаю тебе запастись в этом году таким количеством святой воды, чтобы хватило на весь начавшийся год.
Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!
Сегодня, когда за окном ядреная стужа и пронизывающий ветер, нам радостно, тепло и спокойно. Ведь Крещение Господне — очень древний, добрый и символичный церковный праздник. Пусть в эти суровые морозы тепло Божьей благодати, отогреет наши прозябшие в мирской суете души.
Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!
С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.
Ранее, Сиб.фм писал о главных традициях православного праздника, запреты и обряды для православных. Крещение-2022 в Новосибирске: адреса купелей, график раздачи святой воды и традиции празднования. Также врач-инфекционист объяснил, кому стоит воздержаться от купаний на Крещение.
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