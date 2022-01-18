Поздравления с Крещением 2022: красивые открытки с добрыми пожеланиями православным

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Уже завтра, 19 января, верующие начнут праздновать великий праздник Крещения. Согласно традиции, люди начнут набирать святую воду и купаться в проруби. В честь священного дня, мы подобрали красивые открытки с тёплыми и добрыми пожеланиями православным, которые можно скачать и отправить в любой социальной сети или мессенджере.

Пусть вас ангел светлый бережет,

Прикрывает от невзгод крылом.

С неба благодать сойдет,

Освящает воду и ваш дом.

Поздравляем вас с Крещением от души,

Пожелаем счастья и добра.

Мира, радости, здоровья и любви,

Чтоб дорога светлою была.

Январская вода пусть очистит наши души,

Согреет любовью среди январской стужи.

Овеет надеждой, осветит ярким светом,

Разрешит сомнения, поможет советом.

Поздравляю с Крещением,

Везения большого,

Душевного спасения

И счастья неземного.

Пусть счастье накроет теплом, добротою,

Здоровье и радость пусть будут с тобою,

Душа пусть получит в сей день очищение,

В прекрасное это Господне Крещение!

Я поздравляю с праздником, с Крещением,

Пусть благодать с небес сойдет на вас,

Чтоб получить грехов всех отпущение,

Чтоб быть счастливым каждый день и час.

Пусть оживут забытые желания,

С мечтою в сердце так чудесно жить,

Пусть сбудутся надежды, ожидания,

Желаю радоваться, верить и любить.

С Крещением Господним! В праздник этот

Озарено Божественным все светом,

Мороз трескучий пусть не испугает,

Он тело, душу, сердце очищает!

Пусть крещенские морозы

Злятся за окном,

Пусть приходит тихий праздник

В этот день в Ваш дом,

Пусть приносит в Ваши души

Мир и благодать,

Пусть мудрее, чище, лучше

Он поможет стать!

Поздравляем вас с Крещением!

Пусть морозы не пугают.

В небесах святым знамением

Звезды прорубь освящают.

Пожелаем доброй жизни,

Праведным путем идти.

Все грехи пускай исчезнут

В полночь от святой воды.

Пусть в январский праздник Господнего Крещения будет безоблачным Ваше небо, ярким солнце, пусть в дом приходят только благие вести, а в воздухе ощущается еле уловимый запах такой далекой, но желанной весны.

В этот волшебный, трогательный праздник хочу пожелать душевного спокойствия, светлой радости, крепкого здоровья. Чтобы крылья надежды всегда были за спиной и раскрывались в нужные моменты. Храни вас Господь!

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

Поздравляю с Крещением Господним. В этот христианский праздник хочу пожелать всего самого святого и небесно-светлого. Пусть уйдут страхи, в душе наступит согласие, а в голове будут мелькать только светлые и добрые помыслы!

В этот прекрасный день, когда на сердце особенно тепло, поздравляю вас от всей христианской души, с добрейшим праздником — Крещением Господним. Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью — святой становится вода. Желаю вам любить друг друга и Господа нашего.

От всей души поздравляем вас с Крещением Христовым! Благодаря этому светлому православному празднику у каждого из нас появляется удивительная возможность обратить свое лицо к светлому лику нашего Господа, покаяться, исповедаться и получить его благословение и напутствие. Желаем вам счастья и радости. Мир дому вашему!

Крещение — душевный праздник, в нем нет места для горестных мыслей и печали. Сегодня волшебные свойства воды помогут избавиться от тяжелого груза грехов и мир откроется в новом свете — ярком и радостном, полном надежд и возможностей. Желаю всегда находить время для добрых дел, и ты обязательно будешь вознагражден отличным настроением!

Сегодня, когда на улице лютует январская стужа, от всего православного сердца, с особой радостью поздравляю вас с Крещением Господним. Пусть крещенские морозы, принесут здоровье, а святая вода смоет прегрешения с вашей души.

Господне Крещение — удивительный праздник! Ведь всем известно, что в ночь на 19 января вся вода на Земле становится волшебной, приобретает великую исцеления, а некоторые утверждают, что и исполнения желаний. Поздравляя тебя с этим светлым праздником, желаю тебе запастись в этом году таким количеством святой воды, чтобы хватило на весь начавшийся год.

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

Сегодня, когда за окном ядреная стужа и пронизывающий ветер, нам радостно, тепло и спокойно. Ведь Крещение Господне — очень древний, добрый и символичный церковный праздник. Пусть в эти суровые морозы тепло Божьей благодати, отогреет наши прозябшие в мирской суете души.

Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.

Ранее, Сиб.фм писал о главных традициях православного праздника, запреты и обряды для православных. Крещение-2022 в Новосибирске: адреса купелей, график раздачи святой воды и традиции празднования. Также врач-инфекционист объяснил, кому стоит воздержаться от купаний на Крещение.