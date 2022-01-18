Крещение-2022: главные традиции православного праздника, запреты и обряды для православных

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

В праздник Крещения Господня, 19 января, православный должен набрать святой воды. Её можно пить и окропить свой дом. Накануне, в Крещенский сочельник, важно соблюсти строгий пост. Купания в проруби церковь не считает обязательной традицией, как и обряд рисования крестов над дверями и окнами дома.

Крещение Господне – один из двенадцати главных христианских праздников. Он напоминает верующим, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Воду освящают дважды: накануне, 18 января, в Крещенский сочельник – чином великого освящения воды, и второй раз в день Богоявления, 19 января – на Божественной литургии.

Воду, которую освящают 18 января, верующие часто называют Богоявленской. Вода, освящённая 19 января, получила название Крещенская. Обе воды по сути одинаковы, их называют Великой агиасмой – святыней. В больших храмах святую воду на Крещение раздают волонтёры.

В России многие верующие в этот день окунаются в ледяную купель. По правилам крещенскую прорубь (её ещё называют иорданью) вырубают во льду в виде креста или же крест ставится рядом. Окунаться в купель следует троекратно, со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», осеняя себя крестным знамением.

Однако церковь предупреждает, что такой обряд необязателен для верующих.

«Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов. Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество», – считает иерей Борис Левитан, ключарь собора св. Александра Невского в Новосибирске.

Вечер перед Крещением 18 января называется Крещенский сочельник, это второй сочельник после Рождественского и это день строгого поста. Перед ужином принято выпить немного крещенской воды.

Традиция рисовать кресты над дверью своего жилища и окнами накануне Крещения, чтобы оградить себя от нечистой силы в Крещенский сочельник, сомнительна.

«Крещенская вода имеет свойство освящать всё вокруг себя. Не нужно дополнительно рисовать свечой кресты на окнах или косяках дверей – это народная традиция, которая не находит соответствий в уставе Церкви. Она возникла из-за поверья, что в Крещенский сочельник якобы происходит разгул нечистой силы. Зачастую у людей отношение к православным праздникам магическое: они не ходят в храм, не причащаются, не исповедуются, не живут христианской жизнью, но при этом тщательно соблюдают все обряды, о которых им довелось услышать», – пишет протоиерей Николай Марковский на сайте «Православная жизнь».

Главная традиция Крещения – набор освящённой крещенской воды. Её потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище. Также в этот день принято мыться или принимать душ. Освятить воду в Крещение можно и дома самостоятельно. Но человек, который станет молить об освящении воды, должен быть крещён, быть истинно верующим, посещать храм, исповедаться и принимать Святое Причастие. Для освящения воды надо прочитать молитву, держа руки в воде, и три раза перекрестить её.

Напомним график раздачи святой воды 18 и 19 января 2022 года в главных православных храмах Новосибирска.