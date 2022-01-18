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Премьер-министр РФ Мишустин призвал к переходу на удалёнку

Фото Премьер-министр РФ Мишустин призвал к переходу на удалёнку
Фото Премьер-министр РФ Мишустин призвал к переходу на удалёнку

Фото с сайта wikipedia.org

Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу.

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, для которых это возможно.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», —

заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 18 января.

Также глава кабмина указал на необходимость тестирования тех сотрудников, что продолжат работать в очной форме.

«Нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», —

цитирует Мишустина РИА.

Как пояснил премьер-министр России во время заседания, правительство страны подготовило новый план по борьбе с COVID-19 с учётом штамма «омикрон».

«Рост заболеваемости «омикроном» пока не вызвал роста госпитализаций, но надо быть готовыми к любому развитию событий», — отметил он.

Как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, на данный момент «омикрон» доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Штамм выявлен в 42 регионах РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первые случаи заражения «омикроном» уже зафиксированы в Сибири.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
Россия
коронавирус
удалёнка
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удаленная работа
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