Премьер-министр РФ Мишустин призвал к переходу на удалёнку

Фото с сайта wikipedia.org
Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу.
Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, для которых это возможно.
«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», —
заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 18 января.
Также глава кабмина указал на необходимость тестирования тех сотрудников, что продолжат работать в очной форме.
«Нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», —
цитирует Мишустина РИА.
Как пояснил премьер-министр России во время заседания, правительство страны подготовило новый план по борьбе с COVID-19 с учётом штамма «омикрон».
«Рост заболеваемости «омикроном» пока не вызвал роста госпитализаций, но надо быть готовыми к любому развитию событий», — отметил он.
Как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, на данный момент «омикрон» доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Штамм выявлен в 42 регионах РФ.
Ранее Сиб.фм сообщал, что первые случаи заражения «омикроном» уже зафиксированы в Сибири.
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