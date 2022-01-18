Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сайт «Госуслуги» в 2022 году ещё не выдаёт QR-коды и сертификаты о перенесённом COVID-19 по результатам теста о наличии антител. Такие планы обсуждались в Госдуме РФ в декабре 2021 года, однако речь тогда шла о тесте на антитела, который должен стать дополнением к положительному ПЦР-тесту россиян, переболевших коронавирусом, но не обращавшихся в медучреждения.

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на прошлогоднем совещании с фракциями Госдумы РФ говорила о том, что с 1 января 2022 года QR-коды переболевших COVID-19 смогут получить россияне, у которых есть антитела к коронавирусу, но не было официального диагноза от врача.

«Получить документ переболевшего COVID-19 смогут россияне, которые имеют положительный ПЦР-тест после 1 января 2022 года, но не обращались в медицинскую организацию. Для этого им нужно будет сдать тест на антитела, учитываться будет факт их наличия, а не уровень», – так поясняет выступление Татьяны Голиковой в декабре РИА Новости.

По результатам теста на антитела сайт «Госуслуги» в январе 2022 года не даёт возможности получить QR-коды и сертификаты о перенесённом COVID-19.

А способов получения QR-кода на сайте указано только три: вакцинация, ревакцинация и код переболевшего по официальному диагнозу COVID-19, поставленному в медучреждении. Тест на антитела не даёт права на QR-код.

12 января Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Правительство РФ с просьбой принять срочные меры по разработке методики выдачи сертификатов о вакцинации гражданам, имеющим антитела, независимо от того, внесены ли они в федеральный регистр больных COVID-19. Письмо адресовано вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, справка о медотводе к вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года также должна содержать специальный QR-код и будет выдаваться сайтом «Госуслуги».