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Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах

Фото Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах
Фото Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сайт «Госуслуги» в 2022 году ещё не выдаёт QR-коды и сертификаты о перенесённом COVID-19 по результатам теста о наличии антител. Такие планы обсуждались в Госдуме РФ в декабре 2021 года, однако речь тогда шла о тесте на антитела, который должен стать дополнением к положительному ПЦР-тесту россиян, переболевших коронавирусом, но не обращавшихся в медучреждения.

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на прошлогоднем совещании с фракциями Госдумы РФ говорила о том, что с 1 января 2022 года QR-коды переболевших COVID-19 смогут получить россияне, у которых есть антитела к коронавирусу, но не было официального диагноза от врача.

«Получить документ переболевшего COVID-19 смогут россияне, которые имеют положительный ПЦР-тест после 1 января 2022 года, но не обращались в медицинскую организацию. Для этого им нужно будет сдать тест на антитела, учитываться будет факт их наличия, а не уровень», – так поясняет выступление Татьяны Голиковой в декабре РИА Новости.

По результатам теста на антитела сайт «Госуслуги» в январе 2022 года не даёт возможности получить QR-коды и сертификаты о перенесённом COVID-19.

Фото Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах 2

А способов получения QR-кода на сайте указано только три: вакцинация, ревакцинация и код переболевшего по официальному диагнозу COVID-19, поставленному в медучреждении. Тест на антитела не даёт права на QR-код.

Фото Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах 3

12 января Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Правительство РФ с просьбой принять срочные меры по разработке методики выдачи сертификатов о вакцинации гражданам, имеющим антитела, независимо от того, внесены ли они в федеральный регистр больных COVID-19. Письмо адресовано вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, справка о медотводе к вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года также должна содержать специальный QR-код и будет выдаваться сайтом «Госуслуги».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

коронавирус
COVID-2019
антитела
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