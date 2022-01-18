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Следователи рассказали подробности травмирования подростка в хлебобулочном цехе в Новосибирске

Фото Следователи рассказали подробности травмирования подростка в хлебобулочном цехе в Новосибирске
Фото Следователи рассказали подробности травмирования подростка в хлебобулочном цехе в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудники Следкома объяснили, почему 15-летний подросток оказался на производстве хлебобулочных изделий.

16 января на одном из производств хлебобулочных изделий в Ленинском районе пострадал 15-летний подросток. Было установлено, что во время работы несовершеннолетний поскользнулся, и его рука при падении попала в машину для формирования и раскатки теста. Так как в этот момент машина была включена, подросток получил травмы. Его госпитализировали в медучреждение для оказания помощи.

Как уточняется на сайте Следственного комитета региона, несовершеннолетний подросток оказался на производстве, так как решил помочь брату в работе.

Как ранее сообщали на Сиб.фм, в настоящее время следователи проводят проверку на предприятии. Её результаты позволят вынести процессуальное решение.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
производство
травма
подросток
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