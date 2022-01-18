В Кремле рассказали об участии Путина в крещенских купаниях

Фото с сайта kremlin.ru
В Кремле пояснили, примет ли президент РФ участие в крещенских купаниях.
19 января православные жители России отмечают Крещение. Одна из главных традиций — ритуальное омовение в ледяной купели. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал, присоединится ли к купаниям глава государства.
По словам Пескова, участие Владимира Путина в крещенских купаниях не исключено. Возможным местом для претворения традиции в жизнь может стать Подмосковье.
«Если он решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь. Если это будет, мы вам сообщим», — цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.
Напомним, к Крещению в 2022 году Сиб.фм опубликовал список мест, в которых подготовили ледяные проруби.
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