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В Кремле рассказали об участии Путина в крещенских купаниях

Фото В Кремле рассказали об участии Путина в крещенских купаниях
Фото В Кремле рассказали об участии Путина в крещенских купаниях

Фото с сайта kremlin.ru

В Кремле пояснили, примет ли президент РФ участие в крещенских купаниях.

19 января православные жители России отмечают Крещение. Одна из главных традиций — ритуальное омовение в ледяной купели. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал, присоединится ли к купаниям глава государства.

По словам Пескова, участие Владимира Путина в крещенских купаниях не исключено. Возможным местом для претворения традиции в жизнь может стать Подмосковье.

«Если он решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь. Если это будет, мы вам сообщим», — цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Напомним, к Крещению в 2022 году Сиб.фм опубликовал список мест, в которых подготовили ледяные проруби.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

президент
Крещение
прорубь
Владимир Путин
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