Вакцина «Спутник М» для подростков: Минздрав рассказал, когда в России начнут прививать детей

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Вакцинация детей от 12 до 17 лет против коронавируса может начаться в России уже в конце января 2022 года. Точная дата начала прививочной кампании ещё не объявлена, но регионы уже активно запрашивают у Минздрава партии вакцины «Спутник М» «для маленьких». Чем она отличается от «Спутника V», выяснил Сиб.фм.

Новая вакцина против COVID-19 предназначена для детей от 12 до 17 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V», но дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, представляя разработанный препарат, сообщил, что его название «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») означает «для маленьких». Испытания показали 93-процентную эффективность новой вакцины.

Принцип её действия аналогичен «Спутнику V»: компоненты вакцины несут «рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го и 5-го серотипа, несущего ген белка S вируса SARS-CoV-2».

Противопоказания такие же: тяжёлые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам вакцины и прочее. Возраст до 12 лет тоже является противопоказанием.

Дети болеют коронавирусом реже взрослых, но часто болезнь протекает у них тяжело и постковидные проявления врачи отмечают у 7-8 % переболевших детей.

Многие регионы России уже направили в Министерство здравоохранения РФ пожелания по объёмам поставок вакцины «Спутник М», которой планируется прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщают «Известия».

Точная дата начала вакцинации детей от COVID-19 ещё не объявлена. Но степень готовности к её началу уже достаточно высокая. 20 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ о включении в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добровольной вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12–17 лет. Большинство наблюдателей полагают, что вакцинация стартует в конце января 2022 года.

Напомним, сайт «Госуслуги» в 2022 году ещё не выдаёт QR-коды и сертификаты о перенесённом COVID-19 по результатам теста о наличии антител. А справки о медотводе к вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года также должны содержать специальный QR-код и будут выдаваться сайтом «Госуслуги».