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ВИЧ-инфицированная сибирячка рассказала, как переболела COVID-19

Фото ВИЧ-инфицированная сибирячка рассказала, как переболела COVID-19
Фото ВИЧ-инфицированная сибирячка рассказала, как переболела COVID-19

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Иркутска с положительным ВИЧ-статусом рассказала, как протекало её заболевание коронавирусом.

Мария Петрова заразилась ВИЧ в 2005 году. С 2010-го девушка принимает АРВТ-терапию. В разговоре с журналистом Сиб.фм она рассказала, каким образом перенесла коронавирусную инфекцию.

Мария переболела COVID-19 дважды. «Первый раз думала — помру!» — поделилась она.

В следующий раз девушка заразилась коронавирусом, уже будучи привитой. По словам Марии, протекание болезни было совсем незаметным. О заражении она узнала после того, как сдала тест по контакту: COVID-19 заболел отец её подруги.

«Все из ВИЧ-положительных, кого я знаю, перенесли заболевание коронавирусом по-разному: кто-то легко, кто-то лежал на ИВЛ, а кто-то умер», —

дополнила девушка, отвечая на вопрос о том, правда ли люди с положительным ВИЧ-статусом легче переносят заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, как сообщал Сиб.фм в декабре 2021-го, за год в регионе ВИЧ заразились две тысячи человек. По словам главного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава России, вакцинация для ВИЧ-инфицированных пациентов крайне важна.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

ВИЧ
Новосибирская область
Иркутская область
коронавирус
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