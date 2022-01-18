Вирусолог Сергей Нетёсов спрогнозировал рост заболеваемости в Новосибирске из-за «омикрона»

Фото Facebook Сергея Нетёсова

Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, почему в Новосибирске ещё не выявили «омикрон»-штамм коронавируса.

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже практически наверняка добрался до Новосибирска, однако пока учёные его не выявили. Такое предположение высказал член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов в беседе с журналистом Сиб.фм.

«Когда дошёл или дойдёт «омикрон» до Новосибирска – это гадание на кофейной гуще. Но, по моему мнению, он сюда всё-таки уже попал, просто его ещё не отловили. Конечно, далеко не все тесты могут выявлять «омикрон», а заболевших им может быть поначалу малые доли процента. Для того чтобы его выявить, нужно провести на нынешнем этапе десятки тысяч тестов на десятках тысяч заболевших. Я не знаю, есть ли у нас сейчас такое количество тестов и сделают ли их всем больным», – отметил Нетёсов.

По мнению вирусолога, который опирается на данные западноевропейских стран, после прихода «омикрона» через пару недель следует ожидать сильный подъём заболеваемости. Прогнозы уже можно составлять по аналогии с ситуацией в Европе и США, где этот вариант «гуляет вовсю». Однако в России обстановка будет гораздо хуже из-за существенно более низкого процента вакцинированных, подчёркивает Нетёсов.

«Пятая волна будет больше предыдущей – это абсолютно точно. Есть предположение, что заболеваемость сильно увеличится, а смертность останется на прежнем уровне, как это было в Европе и США. Но у нас процент вакцинации существенно меньше, и, например, в Польше сильно растёт и смертность среди невакцинированных граждан», – объяснил вирусолог.

Также учёный уточнил, что сегодня не существует специального лечения для пациентов с «омикроном». Нетёсов рассказал, что новый вариант существует всего два месяца, а необходимые средства защиты давно разработаны.

«Чудес на свете не бывает, люди почему-то думают, что если вирус появился всего два месяца назад, то уже есть какие-то специальные средства против него. Это неправда. Единственные два средства, которые есть, худо-бедно работают, но многие российские граждане их не применяют, – это маски и вакцинация. В ближайшие 2-3 месяца ничего другого и не появится», – считает эксперт.

Напомним, ранее новосибирский учёный Сергей Седых дал прогноз заболеваемости COVID-19 из-за «омикрона».