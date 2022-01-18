Врач-инфекционист объяснил, кому стоит воздержаться от купаний на Крещение

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В Крещение Господне некоторым верующим лучше воздержаться от процедуры омовения.

Проще заразиться коронавирусом в транспорте, чем на крещенских купаниях. Однако некоторым людям будет лучше воздержаться от окунания в прорубь. Как пишет Online47 со ссылкой на федеральные СМИ, об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Так, по словам эксперта, не стоит отправляться на купания людям, страдающим серьёзными хроническими заболеваниями или с признаками ОРВИ. Кроме процедуры омовения, Малышев также советует временно не употреблять алкогольные напитки.

«Купание проходит на улице чаще всего, особой толпы не помню, в очереди стоят к проруби, но очередь двигается быстро. После купания, конечно, надо обтереться и в тепло», – порекомендовал Малышев.

Кроме того, врач-инфекционист посоветовал не забывать о мерах индивидуальной защиты. Например, соблюдать социальную дистанцию в палатках для переодевания или в очереди к проруби.

Напомним, что в Новосибирской области на Крещение оборудуют 33 купели, из которых 4 будут находиться на территории города. Ожидается, что в купели окунутся 20 тысяч жителей региона.