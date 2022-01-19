Более 2 тысяч человек окунулись в ледяные проруби в Новосибирске

Фото Сиб.фм / Денис Винокуров

Спасатели подсчитали количество человек, искупавшихся в купелях на Крещение к 7 часам утра 19 января.

Около 2 тысяч православных новосибирцев окунулись в ледяные купели в первые часы празднования Крещения Господня 19 января 2022 года. Такую статистику приводят представители Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска.

Цифры актуальны на момент 7 часов утра 19 января. Спасатели подсчитали количество окунувшихся в официальных купелях в Советском и Ленинском районах города.

Прорубь на улице Заобской посетили 1 306 новосибирцев, купель на улице Софийской – 850 человек. По данным представителей МАСС, никаких происшествий зафиксировано не было.

В 9 утра начала работать купель возле пожарного причала МЧС под Димитровским мостом, в 10 утра – ещё одна в Октябрьском районе недалеко от микрорайона Европейский берег.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил журналистам, что в регионе на текущий момент официально открыты 33 купели, безопасность на которых обеспечивают 460 спасателей. В обряде омовения приняли участие 5 тысяч человек.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 морозных фото у ночной купели.