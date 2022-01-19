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В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели
Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В ночь на 19 января к купели на Затоне в Новосибирске, несмотря на мороз, выстроилась очередь из десятков желающих окунуться. Сиб.фм предлагает посмотреть, как это было.

В полночь 19 января в Новосибирске открылась купель на Затоне. Отметить Крещение Господне, несмотря на мороз, собрались десятки людей.

Сиб.фм публикует 10 морозных фото с места крещенских купаний.

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 2

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 3

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 4

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 5

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 6

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 7

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 8

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 9

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 10

Фото В Новосибирске отмечают Крещение Господне: 10 морозных фото у ночной купели 11

Купель на Затоне, которую можно найти поблизости с домом на Заобской, 97, будет работать до 24:00.

Также в Ленинском районе окунуться в прорубь можно под Димитровским мостом, рядом с аквапарком «Аквамир» на Яринской, 8.

Напомним, что всего в Новосибирске работают четыре купели. Узнать их адреса, а также ознакомиться со схемами проезда, можно в материале по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Крещение
купания
Новосибирская область
Новосибирск
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