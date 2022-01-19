Длинные выходные в феврале: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году

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День защитника Отечества – 23 февраля 2022 года – выпал на среду, и это единственный праздничный день в феврале. Далее, согласно производственному календарю на 2022 год, длинные выходные предстоят пять раз.

Календарь выходных и праздничных дней на 2022 год утверждён Правительством РФ. В 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

День защитника Отечества выпадает на среду. Отдыхаем в праздничный день 23 февраля, а предыдущий рабочий день – 22 февраля – сокращён на один час.

Сразу три выходных дня ждёт россиян и в марте: выходные продлятся с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Майские каникулы начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно.

В июне длинные выходные с 11 по 13 число, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Но коррективы в рабочий режим февраля может внести новый штамм коронавируса «омикрон». Он способен спровоцировать пятую волну COVID-19, эксперты опасаются локдауна.

Напомним, 18 января 2022 года премьер-министр страны РФ Михаил Мишустин уже призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу.