Ещё 15 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

15 заболевших COVID-19 умерли в Новосибирской области за последние сутки, сообщил 19 января региональный оперативный штаб.

За последние 24 часа в Новосибирской области скончались 15 заболевших коронавирусом: четверо мужчин в возрасте от 62 до 82 лет и 11 женщин, которым было от 55 до 88 лет. Общее число умерших достигло 4 479, сообщил 19 января оперативный штаб.

Количество выявленных случаев COVID-19 в области ещё сильнее приблизилось к 100 тысячам. По последним данным, их насчитывается 99 598 (+235 за 24 часа).

Справиться с инфекцией смогли 70 803 человека, из которых 343 были признаны выздоровевшими за минувшие сутки.

В отделениях реанимации находятся 272 пациента, в том числе 41 на ИВЛ. Днём ранее, напомним, тяжёлых больных было 275, но на ИВЛ при этом — 37.