Главный патологоанатом Новосибирской области Надеев рассказал, как выглядят повреждённые COVID-19 лёгкие

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главный патологоанатом региона Александр Надеев объяснил, как заболевание коронавирусом отражается на лёгких человека.

19 января в России отмечается День патологоанатома. В профессиональный праздник главный патологоанатом Новосибирской области рассказал Сиб.фм, как коронавирусная инфекция влияет на внутренние органы человека.

Чаще всего заболевание COVID-19 можно выявить при обследовании лёгких. «Лёгкие резко увеличиваются в размерах и приобретают багрово-красный цвет», — пояснил Александр Надеев.

Медик объяснил: неповреждённые лёгкие — мягкие, сероватого цвета и «воздушные».

Также главный патологоанатом региона отметил, что на разрезе лёгких человека, скончавшегося от коронавируса, обычно можно заметить характерный лаковый блеск. Ещё один признак перенесённой коронавирусной инфекции — выраженные тромбозы.

«Чем позже человек умирает от ковида, тем выраженнее признаки фиброза», — дополнил Александр Надеев.

Патологоанатом объяснил: утолщение межальвеолярных перегородок и слущивание внутренней эпителиальной выстилки в альвеолах приводит к недостатку кислорода и гипоксии.

«Как правило, при вскрытии сразу понятно, что человек скончался от коронавируса, плюс в истории болезни есть результаты ПЦР-теста», — рассказал Александр Надеев.

Напомним, 19 января стало известно о первых случаях заражения «омикроном» в Томске.