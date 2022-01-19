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Первый случай «омикрона» зафиксирован в 260 км от Новосибирска

Фото Первый случай «омикрона» зафиксирован в 260 км от Новосибирска
Фото Первый случай «омикрона» зафиксирован в 260 км от Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Томске выявили первый случай «омикрон»-штамма – в ближайшее время он придёт и в Новосибирск.

19 января в Томске выявили первый случай заражения «омикрон»-штаммом COVID-19, всего в 260 км от Новосибирска. Об этом сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«"Омикрон" уже в регионах Сибири. Первый случай "омикрона" сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны ещё есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома», – сообщил Жвачкин.

Губернатор предложил усилить антиковидные меры из-за новой волны коронавируса. В частности, увеличить объёмы тестирования, расширить количество операторов кол-центров и по возможности перевести сотрудников на удалённый режим работы. Также он поручил организовать постоянный мониторинг цен на лекарства в аптеках региона.

Отметим, что «омикрон»-штамм ранее уже выявили в двух регионах Сибири.

Напомним, ранее уже два учёных – Сергей Нетёсов и Сергей Седых – заявили, что «омикрон»-штамм уже мог прийти в Новосибирск. По их мнению, новый штамм коронавируса просто ещё не выявили, однако необходимые меры уже необходимо предпринимать.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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