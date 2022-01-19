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НГТИ купил помещения в здании ДК «Энергия» на Красном проспекте за 120 млн рублей

Фото НГТИ купил помещения в здании ДК «Энергия» на Красном проспекте за 120 млн рублей
Фото НГТИ купил помещения в здании ДК «Энергия» на Красном проспекте за 120 млн рублей

Фото: Светлана Дроненко / 2ГИС

Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ) купил несколько помещений в здании по адресу Красный проспект, 174/1, где находится Дом культуры «Энергия», на сумму 120,47 млн рублей.

Два помещения в здании ДК «Энергия», которое располагается на Красном проспекте, 174/1, теперь принадлежат Новосибирскому государственному театральному институту (НГТИ). Площадь одного составляет 3752,2 кв. м, другого — 4532 кв. м. Общая стоимость —120,47 млн рублей.

Теперь в вузе появится полноценная площадка для выступлений, будет увеличен набор студентов (почти на 40 человек) и откроются новые образовательные программы, в том числе «продюсер исполнительских искусств» и «звукорежиссёр массовых мероприятий».

Напомним, ранее Сиб.фм писал о продаже в Новосибирске башни телекомпании НТН на площади Маркса.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Красный проспект
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