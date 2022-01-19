Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение

Фото Новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение
Фото Новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске мужчина на инвалидной коляске искупался в проруби на Крещение Господне.

В Новосибирске выстроились большие очереди на омовение в проруби на Крещение. Не меньше сотни людей хотят окунуться в «священный Иордан», в который превращается обычная купель в этот день. Одним из желающих стал новосибирец в инвалидной коляске.

Фото Новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение 2

Как и остальные участники обряда, он трижды окунулся в купель, а выбраться ему помогли спасатели, перекатившие коляску к "выходу" из проруби.

Отметим, что на всех официальных купелях дежурят сотрудники МЧС вместе с бригадой скорой помощи.

На площадках специально для купающихся оборудовали палатки с теплопушками – в них можно переодеться и согреться. В Новосибирской области проруби оборудовали на 33 площадках, из них 4 находятся на территории города: микрорайоны Затон и Европейский берег, пожарный причал под Димитровским мостом и пляж «Бумеранг».

Отметим, что Сиб.фм подготовил ночной фоторепортаж с проруби в микрорайоне Затон. Посмотреть, как новосибирцы купались в 20-градусный мороз в купелях, можно здесь. Отдельно есть небольшая подборка фотографий с самыми смелыми сибирячками, которые не испугались холода.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19679
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13037
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11864
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
11532
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11007
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7353
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
6810
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом