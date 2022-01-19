Новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение

Фото Дениса Винокурова
В Новосибирске мужчина на инвалидной коляске искупался в проруби на Крещение Господне.
В Новосибирске выстроились большие очереди на омовение в проруби на Крещение. Не меньше сотни людей хотят окунуться в «священный Иордан», в который превращается обычная купель в этот день. Одним из желающих стал новосибирец в инвалидной коляске.
Как и остальные участники обряда, он трижды окунулся в купель, а выбраться ему помогли спасатели, перекатившие коляску к "выходу" из проруби.
Отметим, что на всех официальных купелях дежурят сотрудники МЧС вместе с бригадой скорой помощи.
На площадках специально для купающихся оборудовали палатки с теплопушками – в них можно переодеться и согреться. В Новосибирской области проруби оборудовали на 33 площадках, из них 4 находятся на территории города: микрорайоны Затон и Европейский берег, пожарный причал под Димитровским мостом и пляж «Бумеранг».
Отметим, что Сиб.фм подготовил ночной фоторепортаж с проруби в микрорайоне Затон. Посмотреть, как новосибирцы купались в 20-градусный мороз в купелях, можно здесь. Отдельно есть небольшая подборка фотографий с самыми смелыми сибирячками, которые не испугались холода.
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