Профессор НГТУ Уваров заявил об отсутствии отличий освящённой воды от обычной

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Святая вода ничем не отличается от обычной, что течёт из крана, заявил профессор кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николай Уваров.

Не исключено, что святая вода имеет особые свойства, но их наличие не доказано. Убеждённость многих в том, что такая вода чем-то отличается от обычной водопроводной, объясняется человеческой природой — люди склонны верить в чудо, заявил профессор кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николай Уваров.

«Это вопрос веры. Если человек верит, что такая вода особенная, то она может ему и помочь справиться с недугами или просто улучшить состояние. Но это не имеет никакого отношения к науке», — подчеркнул он.

Реальных исследований свойств святой воды никто никогда не проводил, отметил учёный. Для этого пришлось бы найти «модельную» воду и «модельного» батюшку.

«А с учётом того что освящённая вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда», — добавил профессор.

Напомним, в РПЦ ранее рассказали, как правильно пить, а также хранить святую воду после Крещения.