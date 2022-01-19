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Профессор НГТУ Уваров заявил об отсутствии отличий освящённой воды от обычной

Фото Профессор НГТУ Уваров заявил об отсутствии отличий освящённой воды от обычной
Фото Профессор НГТУ Уваров заявил об отсутствии отличий освящённой воды от обычной

Фото Густаво Зырянова

Святая вода ничем не отличается от обычной, что течёт из крана, заявил профессор кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николай Уваров.

Не исключено, что святая вода имеет особые свойства, но их наличие не доказано. Убеждённость многих в том, что такая вода чем-то отличается от обычной водопроводной, объясняется человеческой природой — люди склонны верить в чудо, заявил профессор кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николай Уваров.

«Это вопрос веры. Если человек верит, что такая вода особенная, то она может ему и помочь справиться с недугами или просто улучшить состояние. Но это не имеет никакого отношения к науке», — подчеркнул он.

Фото Профессор НГТУ Уваров заявил об отсутствии отличий освящённой воды от обычной 2

Реальных исследований свойств святой воды никто никогда не проводил, отметил учёный. Для этого пришлось бы найти «модельную» воду и «модельного» батюшку.

«А с учётом того что освящённая вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда», — добавил профессор.

Напомним, в РПЦ ранее рассказали, как правильно пить, а также хранить святую воду после Крещения.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Крещение
НГТУ
Новосибирск
вода
святая вода
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