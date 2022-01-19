В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения

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Уже совсем скоро верующие будут праздновать великий православный праздник – Крещение Господне. В эту священную дату граждане начнут запасаться святой водой и окунаться в проруби. В РПЦ рассказали, что освящённую воду лучше всего пить в небольших количества и хранить дома в прохладном месте.

Как известно, христианский праздник был установлен в честь событий евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.

Православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции, священнослужители в эту дату начинают освящение воды, после чего люди набирают её домой, чтобы пить для очищения духа и тела.

Вода становится святой только после молитв священника и троекратного опускания в воду креста. Как пояснили в Новосибирской митрополии, крещенскую воду можно набирать как 18, так и 19 января. Крещенская вода – это вода, освящённая в Крещенский сочельник и в сам праздник на великом водосвятии.

«Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освящённую накануне, называют богоявленской. На самом деле вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая агиасма. «Агиасма» переводится с греческого языка как святыня», – сказано на странице митрополии в соцсети «ВКонтакте».

Священники рекомендуют пить воду небольшими порциями, причём крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой.

Кроме того, служитель Арсений Семёнов говорит о том, что вода не портится благодаря благодатным свойствам, которые она получает при схождении божественной благодати через троекратное погружение священнослужителем креста в воду.

«На вкус она от обычной воды не отличается, её внешние свойства те же. Она отличается внутренним действием на человека. Относиться к ней нужно бережно, ведь вода может и испортиться: освящаясь, она не становится чем-то нетленным», – уточнил священник.

Святую воду лучше всего пить утром на голодный желудок, примерно чайную ложечку после подъёма, перед завтраком.

«Крещенскую и Богоявленскую можно пить только натощак, а воду, освящённую на молебне, – в любое время», – пояснил священник Арсений Семёнов.

Однако кипятить освящённую воду или использовать для приготовления пищи строго запрещено. Важно уважительно относиться к святой воде. Если вы передумали пить – можно окропить ей комнаты и углы дома, считается, что этот ритуал избавит жилище от нечисти.

Также важно понимать, что даже небольшая часть освящённой крещенской воды способна распространить свои чудодейственные особенности на большие объёмы. Поэтому священнослужители просят не набирать святую воду в церкви канистрами, достаточно и 1 литра.

Лучше всего хранить воду в прохладном месте и лучше всего рядом с иконами. При этом принимать её нельзя в нетрезвом виде и в разгневанном состоянии. В домашних условиях святая вода может использоваться ещё целый год, при этом её не обязательно ставить в холодильник.

Кроме того, важно знать, что в крещенскую ночь вода из обычного крана не имеет благодатных свойств.

«С водой, которая течёт из центрального водопровода, ничего не происходит. Не святой же водой вы моете посуду, стираете и смываете её в канализацию. Это народное поверье, сложившееся исторически. Повторюсь: святой вода становится после обрядовых действий, совершаемых епископом или священником при сошествии божественной благодати», – говорит священнослужитель.

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