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В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения
Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Уже совсем скоро верующие будут праздновать великий православный праздник – Крещение Господне. В эту священную дату граждане начнут запасаться святой водой и окунаться в проруби. В РПЦ рассказали, что освящённую воду лучше всего пить в небольших количества и хранить дома в прохладном месте.

Как известно, христианский праздник был установлен в честь событий евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.

Православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции, священнослужители в эту дату начинают освящение воды, после чего люди набирают её домой, чтобы пить для очищения духа и тела.

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 2

Вода становится святой только после молитв священника и троекратного опускания в воду креста. Как пояснили в Новосибирской митрополии, крещенскую воду можно набирать как 18, так и 19 января. Крещенская вода – это вода, освящённая в Крещенский сочельник и в сам праздник на великом водосвятии.

«Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освящённую накануне, называют богоявленской. На самом деле вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая агиасма. «Агиасма» переводится с греческого языка как святыня», – сказано на странице митрополии в соцсети «ВКонтакте».

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 3

Священники рекомендуют пить воду небольшими порциями, причём крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой.

Кроме того, служитель Арсений Семёнов говорит о том, что вода не портится благодаря благодатным свойствам, которые она получает при схождении божественной благодати через троекратное погружение священнослужителем креста в воду.

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 4

«На вкус она от обычной воды не отличается, её внешние свойства те же. Она отличается внутренним действием на человека. Относиться к ней нужно бережно, ведь вода может и испортиться: освящаясь, она не становится чем-то нетленным», – уточнил священник.

Святую воду лучше всего пить утром на голодный желудок, примерно чайную ложечку после подъёма, перед завтраком.

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 5

«Крещенскую и Богоявленскую можно пить только натощак, а воду, освящённую на молебне, – в любое время», – пояснил священник Арсений Семёнов.

Однако кипятить освящённую воду или использовать для приготовления пищи строго запрещено. Важно уважительно относиться к святой воде. Если вы передумали пить – можно окропить ей комнаты и углы дома, считается, что этот ритуал избавит жилище от нечисти.

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 6

Также важно понимать, что даже небольшая часть освящённой крещенской воды способна распространить свои чудодейственные особенности на большие объёмы. Поэтому священнослужители просят не набирать святую воду в церкви канистрами, достаточно и 1 литра.

Лучше всего хранить воду в прохладном месте и лучше всего рядом с иконами. При этом принимать её нельзя в нетрезвом виде и в разгневанном состоянии. В домашних условиях святая вода может использоваться ещё целый год, при этом её не обязательно ставить в холодильник.

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 7

Кроме того, важно знать, что в крещенскую ночь вода из обычного крана не имеет благодатных свойств.

«С водой, которая течёт из центрального водопровода, ничего не происходит. Не святой же водой вы моете посуду, стираете и смываете её в канализацию. Это народное поверье, сложившееся исторически. Повторюсь: святой вода становится после обрядовых действий, совершаемых епископом или священником при сошествии божественной благодати», – говорит священнослужитель.

Фото В РПЦ рассказали, как правильно пить и хранить святую воду после Крещения 8

Ранее, Сиб.фм писал о советах для исцеления от всех болезней. Когда нужно набирать воду в церкви, можно ли освятить в домашних условиях, а также лучшие поздравления и пожелания для верующих.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Крещение
Новосибирская область
священник
святая вода
православный праздник
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