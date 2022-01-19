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Новосибирский Минобр прокомментировал введение дистанта в школах из-за «омикрона»

Фото Новосибирский Минобр прокомментировал введение дистанта в школах из-за «омикрона»
Фото Новосибирский Минобр прокомментировал введение дистанта в школах из-за «омикрона»

Фото Густаво Зырянова

Школьников в Новосибирской области не планируют массово переводить на дистанционный режим обучения из-за распространения по Сибири «омикрон»-штамма, сообщили в региональном министерстве образования.

Эпидемиологическая ситуация в России на фоне активного распространения «омикрон»-штамма коронавируса ухудшается, и в некоторых регионах, в том числе в Сибири, начинают обсуждать усиление санитарных мер. В Томской области, к примеру, рассматривают возможность введения дистанта в школах.

В Новосибирской области перевод учащихся на удалёнку пока не рассматривают, внеплановые каникулы тоже, сообщили 19 января в региональном министерстве образования.

Там отметили, что на дистант по-прежнему отправляют только отдельные классы и после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Напомним, ранее о том, что новые ограничения из-за ковида в регионе вводить не планируют, рассказал заместитель главы администрации губернатора Сергей Нешумов.

Он пояснил, что эпидобстановка в области стабильная, случаи заражения «омикроном» не зарегистрированы, поэтому такой необходимости нет.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
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