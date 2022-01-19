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В Новосибирской области не вводят новые ограничения по COVID-19 после заявления Мишустина

Фото В Новосибирской области не вводят новые ограничения по COVID-19 после заявления Мишустина
Фото В Новосибирской области не вводят новые ограничения по COVID-19 после заявления Мишустина

Фото Густаво Зырянова

Власти Новосибирской области не планируют усиливать ограничения по COVID-19, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе спокойная, случаев «омикрона» не зарегистрировано, сообщил замглавы администрации губернатора Сергей Нешумов.

В минувший вторник, 18 января, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такая мера поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения, подчеркнул он.

В Новосибирской области такие рекомендации работодателям существуют давно, отметил замглавы администрации губернатора Сергей Нешумов. Вводить новые противоэпидемические меры власти не планируют.

«В регионе сейчас стабильная эпидемиологическая обстановка по ковиду. И все действующие ограничения адекватны этой ситуации. В частности, в принятых уже нормативных документах — распоряжениях губернатора и постановлениях правительства — прописаны рекомендации работодателям переводить возрастных сотрудников из группы риска на удалённый формат работы», — сказал он в комментарии Сиб.фм.

Также Нешумов добавил, что правительство готово оперативно реагировать на изменения.

Напомним, что в последние дни заболеваемость коронавирусом в России начала стремительно расти на фоне распространения «омикрона». 17 января в стране вновь зарегистрировали более 30 тысяч случаев заражения за сутки.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
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