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Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон

Фото Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон
Фото Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон

Фото Татьяны Кулябиной

В новосибирском микрорайоне Затон Крещение Господне отметили традиционным православным обрядом – погружением в прорубь с освящённой водой.

Более 1000 жителей микрорайона Затон в Новосибирске приняли участие в крещенских купаниях. Купель на реке Обь работает до полуночи 19 января, поэтому желающих погрузиться в освящённую воду может стать ещё больше.

Фото Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон 2

Специально для жителей Ленинского района рядом с рукотворной иорданью была оборудована тёплая палатка, где есть возможность переодеться, согреться, предусмотрено чаепитие.

Фото Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон 3

Как рассказали организаторы, религиозное мероприятие в микрорайоне прошло по инициативе активных жителей и ТОС «Затон», а также и при поддержке депутата Госдумы Виктора Игнатова, депутата Заксобрания региона Валерия Червова и народного избранника Совета депутатов Александра Савельева. Они закупили пиломатериалы для строительства купели.

Фото Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон 4

Кроме того, парламентарий Виктор Игнатов подарил местному приходу бензопилу, а депутат Александр Савельев – помпу для обогрева армейской палатки у крещенской купели.

Напомним, 19 января новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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Крещение
Новосибирск
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