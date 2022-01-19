Почти 1000 новосибирцев окунулись в крещенскую купель в микрорайоне Затон

Фото Татьяны Кулябиной

В новосибирском микрорайоне Затон Крещение Господне отметили традиционным православным обрядом – погружением в прорубь с освящённой водой.

Более 1000 жителей микрорайона Затон в Новосибирске приняли участие в крещенских купаниях. Купель на реке Обь работает до полуночи 19 января, поэтому желающих погрузиться в освящённую воду может стать ещё больше.

Специально для жителей Ленинского района рядом с рукотворной иорданью была оборудована тёплая палатка, где есть возможность переодеться, согреться, предусмотрено чаепитие.

Как рассказали организаторы, религиозное мероприятие в микрорайоне прошло по инициативе активных жителей и ТОС «Затон», а также и при поддержке депутата Госдумы Виктора Игнатова, депутата Заксобрания региона Валерия Червова и народного избранника Совета депутатов Александра Савельева. Они закупили пиломатериалы для строительства купели.

Кроме того, парламентарий Виктор Игнатов подарил местному приходу бензопилу, а депутат Александр Савельев – помпу для обогрева армейской палатки у крещенской купели.

Напомним, 19 января новосибирец в инвалидной коляске приехал к проруби на Крещение.