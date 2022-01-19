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Стало известно содержание писем о «минировании» школ и вузов в Новосибирске

Фото Стало известно содержание писем о «минировании» школ и вузов в Новосибирске
Фото Стало известно содержание писем о «минировании» школ и вузов в Новосибирске

Фото «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске полицейские ищут автора писем с угрозами о «минировании» школ и вузов 19 января.

Более 100 зданий в Новосибирске были эвакуированы утром в среду, 19 января, после анонимных сообщений о «минировании». Автор рассылки жаловался на то, что его «всегда не замечали» и он «был пустым местом».

Содержание письма приводит Telegram-канал Mash Siberia.

Автор рассылки, после которой в областном центре прокатилась волна эвакуаций, угрожал отомстить, забрав «самое дорогое».

Как сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области, спецслужбы продолжают обследование детских садов и вузов на предмет обнаружения взрывных устройств.

«По результатам уже завершённых проверок угроз здоровью и жизни граждан не выявлено, по всем признакам поступающие сообщения носят заведомо ложный характер», – говорится в сообщении АТК.

Власти региона просят жителей сохранять спокойствие.

Напомним, 19 января студентов НГУ вывели на улицу после сообщения о «минировании».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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